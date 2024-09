Míssil russo deixa 7 mortos em Lviv um dia após ataque mais mortal do ano

Ao menos sete pessoas morreram, incluindo três crianças, e mais de 30 ficaram feridas na madrugada de hoje em ataques russos contra Lviv, a maior cidade do oeste da Ucrânia, informou o Ministério do Interior. O bombardeio ocorre um dia depois do ataque que deixou 41 mortos na Ucrânia, o mais mortal do ano.

"No total, sete pessoas morreram, entre elas três crianças", lamentou o ministro do Interior, Igor Klimenko, em sua conta do Telegram.

O presidente Volodimir Zelensky denunciou os novos "ataques terroristas russos" e reiterou o apelo aos países ocidentais para que forneçam mais recursos de defesa antiaérea.

Vários edifícios residenciais foram atingidos pelos ataques, informou o governador da região de Lviv, Maksim Kozitski.

Lviv, que fica a mais de 1.000 quilômetros da frente de batalha, permaneceu relativamente intacta durante a guerra.

As instalações de energia da região, no entanto, foram danificadas em várias ocasiões e a cidade é alvo frequente de ataques com drones e mísseis.