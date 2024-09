A recorrência trágica da violência armada em escolas americanas

Os Estados Unidos são o único país industrializado onde são frequentes os ataques com armas de fogo em escolas, como o que matou nesta quarta-feira (04) dois estudantes e dois professores no estado da Geórgia (sudeste).

A polícia informou que prendeu o atirador, um aluno de 14 anos da escola Apalachee, localizada na cidade de Winder.

Segue abaixo um balanço dos massacres com arma de fogo em escolas e universidades ocorridos nos Estados Unidos nos últimos anos:

- Las Vegas, Nevada, 6 de dezembro de 2023 -

Um homem de 60 anos abriu fogo e matou três pessoas em um campus, e foi morto pela polícia.

- Nashville, Tennessee, 27 de março de 2023 -

Uma pessoa transgênero de 28 anos realizou um ataque em uma pequena escola cristã de Nashville, capital do Tennessee. Três crianças e três adultos morreram.

- Uvalde, Texas, 24 de maio de 2022 -

Dezenove crianças e dois professores morreram em um massacre em uma escola. O autor foi um jovem de 18 anos, que usou um rifle comprado legalmente.

- Oxford, Michigan, 30 de novembro de 2021 -

Um jovem de 15 anos matou quatro estudantes e feriu outros seis e um professor, em uma escola dessa pequena cidade ao norte de Detroit. O autor foi acusado de "ato terrorista" e "homicídio", e seus pais foram condenados à prisão.

- Santa Clarita, Califórnia, 14 de novembro de 2019 -

No dia do seu aniversário, um jovem de 16 anos atirou contra alunos de sua escola, matando dois colegas e ferindo outros três, antes de tentar se suicidar. As vítimas tinham entre 14 e 15 anos.

- Santa Fé, Texas, 18 de maio de 2018 -

Um estudante de 17 anos matou a tiros dez pessoas em sua escola e foi preso.

- Parkland, Flórida, 14 de fevereiro de 2018 -

No Dia de São Valentim, Nikolas Cruz, 19, abriu fogo no instituto Marjory Stoneman Douglas, do qual havia sido expulso por indisciplina. Dezessete pessoas morreram, a maioria adolescentes, e ele foi condenado à prisão perpétua.

- Benton, Kentucky, 23 de janeiro de 2018 -

Um estudante de 15 anos atirou em outros dois da mesma idade, em uma escola do condado de Marshall. Outras 18 pessoas ficaram feridas.

- Roseburg, Oregon, 1º de outubro de 2015 -

Um estudante de 26 anos matou a tiros nove pessoas na Universidade de Umpqua e se suicidou.

- Oakland, Califórnia, 2 de abril de 2012 -

Um ex-aluno matou sete pessoas na pequena Universidade Oikos. O homem morreu na prisão, sete anos depois.

- Newtown, Connecticut, 14 de dezembro de 2012 -

Depois de atirar em sua mãe, Adam Lanza, 20 anos, matou 26 pessoas, incluindo 20 crianças, na escola primária Sandy Hook e se suicidou.

- Universidade Tecnológica da Virgínia, 16 de abril de 2007 -

Um estudante sul-coreano matou 32 pessoas com duas pistolas semiautomáticas e se suicidou.

- Columbine, Colorado, 20 de abril de 1999 -

Dois estudantes, de 17 e 18 anos, da escola de Columbine mataram a tiros 12 colegas e um professor em poucos minutos e se suicidaram. O número de vítimas poderia ter sido maior se eles tivessem conseguido detonar bombas caseiras.

- Austin, Texas, 1º de agosto de 1966 -

Um ex-marine atirou indiscriminadamente por mais de 90 minutos do alto da torre do edifício principal da Universidade do Texas, matando 15 pessoas e deixando cerca de 30 feridos, e foi morto.

