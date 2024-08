XP, Itaú, MRV e mais: empresários pedem ação conjunta contra crise do clima

Um grupo de empresários divulgou nesta quarta-feira (28) uma carta aberta convocando o poder público, a sociedade civil e o setor privado para uma mobilização urgente no enfrentamento das mudanças climáticas.

O que aconteceu

Carta aberta mobiliza setores contra crise climática. A iniciativa surge em um contexto de desastres recentes, como a catástrofe no Rio Grande do Sul e os incêndios no Pantanal, que ressaltam os efeitos devastadores da crise ambiental.

Necessidade de colaboração entre os setores. No texto, os signatários destacam que o enfrentamento das mudanças climáticas não pode ser responsabilidade apenas do governo. A carta defende a colaboração entre Executivo, Legislativo, Judiciário e setor privado para criar políticas ambientais robustas e promover a recuperação de áreas degradadas.

É responsabilidade de todas as esferas, incluindo não só o governo, mas também a iniciativa privada e a sociedade civil, que deve se mobilizar a fim de trazer ações concretas para tentar resolver de forma objetiva os desafios que envolvem o clima. Me sinto na obrigação de participar de um movimento como este.

Eduardo Sirotsky Melzer, cofundador da eB Capital

Iniciativa privada como protagonista. O documento enfatiza o papel central da iniciativa privada, sugerindo que as empresas liderem a adaptação econômica necessária frente à nova realidade climática. A carta sugere que, além de proteger as atuais fontes de geração de riqueza, essa ação pode abrir portas para novos mercados e investimentos, beneficiando a economia nacional.

COP 2025 como oportunidade estratégica. Os empresários frisam a importância do Brasil, como anfitrião da COP 2025, apresentar um plano nacional de descarbonização. Segundo a carta, o evento oferece uma oportunidade para que o país mostre sua liderança na agenda ambiental global, com a construção de diretrizes claras para combater as mudanças climáticas.

Grandes empresários apoiam a iniciativa. Nomes como Fabio Barbosa, CEO da Natura, Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central, Álvaro de Souza, presidente do conselho consultivo do Banco Santander no Brasil, Rubens Menin, fundador e presidente do conselho de administração da MRV e dono da CNN Brasil e Walter Schalka, CEO da Suzano estão entre os que assinaram a carta. Além deles, mais 49 empresários e empresárias apoiam o manifesto.