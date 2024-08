Twitter caiu? Usuários reclamam de instabilidade no X nesta quinta-feira

Usuários estão reclamando de instabilidade no X (antigo Twitter) na tarde desta quinta-feira (29). O problema ocorre após o ministro do STF Alexandre de Moraes publicar na noite de quarta (28) uma intimação em que dá 24 horas para que o dono do X, o bilionário Elon Musk, aponte um representante no Brasil ou suspenderá a rede social no país.

O que aconteceu

Pico de reclamações ocorreu às 16h45 (horário de Brasília). Mais de 2.563 usuários brasileiros registraram queixas sobre o funcionamento da plataforma, segundo a versão brasileira do site Downdetector, plataforma que monitora instabilidades em serviços online.

O problema mais notificado no Downdetector, cerca de 84%, ocorre no aplicativo da plataforma. Outros 9% dos usuários que estão com problemas relatam dificuldades no acesso ao site da rede social.

Às 17h02, as reclamações caíram para 481. Alguns usuários, ao tentarem recarregar a página da rede social, receberam a seguinte mensagem: "Os posts não estão sendo carregados. Tentar novamente".

Já na versão norte-americana, a ferramenta recebeu mais de 44 mil reclamações dos usuários sobre problemas no X às 16h41. Às 17h11, o número havia caído para 939. Assim como no Brasil, a maioria das pessoas reclamou sobre dificuldades no aplicativo.

Gente o twitter já caiu? pic.twitter.com/bL6Fe3IfMU -- Kamilly| : Gilmore Girls?? (@Miss_Kamy) August 29, 2024

Meu Twitter caiu por 5 minutos e eu fui caindo junto pic.twitter.com/oLFjLiSOU9 -- (@ShaylaAlexandr5) August 29, 2024

O X caiu por minutos e não foi só ele que caiu,minha pressão foi junto também pic.twitter.com/rVROLtMYJk -- menino do interior (@eguaserginho) August 29, 2024

meu twitter caiu por 10 minutos e eu já me encontrava assim, elon musk você me paga por essa tortura psicológica pic.twitter.com/yR9ekNIb7g -- helton (@arininfeta) August 29, 2024

O embate STF x Musk

A empresa acusa o ministro Alexandre de Moraes, do STF, de responsabilidade pelo encerramento das atividades no Brasil. Em nota divulgada, o X disse que o ministro ameaçou seu representante legal no Brasil de prisão, caso a empresa não cumprisse "ordens de censura". O STF disse que não vai se manifestar.

A rede social divulgou a decisão de Moraes enviada à empresa. Na decisão, Moraes relata que determinou que a empresa bloqueasse perfis investigados por práticas de crime, mas que a determinação não foi cumprida.

O ministro relata dificuldade de obter canais de contato com a administração da empresa. Diz que não obteve um canal de contato telefônico e que o contato por e-mail não foi respondido.

Ele determina então multa à então responsável legal pela empresa no país e ameaça prisão. A multa diária é de R$ 20 mil à administradora da empresa, Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição. A prisão seria decretada por desobediência judicial caso as medidas não fossem cumpridas.

O governo Lula criticou a postura da rede social. Em sua conta no X, João Brant, secretário de políticas digitais, disse que a empresa vinha ignorando ordens judiciais e fugindo de intimações, atitude que ele classificou como "patética".

Com o fechamento do escritório, é provável que a empresa deixe de cumprir qualquer ordem judicial, disse Brant. "Estão forçando um pênalti e tentando jogar no STF o ônus político de uma decisão que tem fundo comercial", escreveu.

Como mostra a ordem judicial publicada pelo próprio Twitter/X, a empresa vinha ignorando ordens judiciais e fugindo das intimações. Atitude patética para uma empresa que controla esta plataforma com o tamanho que tem no Brasil.

João Brant, secretário de políticas digitais do governo federal