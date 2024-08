Sócia de mineradora doa R$ 1 mi a PSD e lidera ranking; veja quem mais doou

Até agora, apenas duas pessoas no Brasil fizeram doações acima de R$ 1 milhão para as campanhas eleitorais deste ano. Uma delas é Francine Prado Kallas, empresária mineira e dona de uma loja em São Paulo.

O que aconteceu

A empresária mineira Francine Prado Kallas, 46, doou R$ 1 milhão para o PSD em São Paulo. O valor foi declarado ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no dia 6 de agosto. O PSD é o partido do ex-prefeito Gilberto Kassab e compõe a coligação "Caminho Seguro para São Paulo", que tem como candidato o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Ela nunca foi filiada a partidos políticos, apurou o UOL. Nas redes sociais, ela se descreve como dona da loja Les Filles Crochet, em São Paulo. Ela também é conselheira e acionista da Cedro Participações.

Família da empresária é dona de mineradora. Ela é irmã do empresário Lucas Prado Kallas, CEO do Grupo Cedro, que atualmente fatura R$ 2,5 bilhões e tem como principal empresa a Cedro Mineradora, especializada na extração e comercialização de minério de ferro.

Lucas Kallas é próximo de Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, filiado ao PSD. Kallas também integra o "Conselhão", o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República, desde março de 2023. Além disso, ele faz parte do grupo Esfera Brasil. A organização é um "think tank" que reúne 100 empresários para articulação política.

Esta não é a primeira vez que Francine financia candidatos nas eleições. Em 2022, ela doou R$ 990 mil para o diretório nacional do PSD e R$ 400 mil para o PP-MG. Nas eleições municipais de 2020, a empresária distribuiu R$ 249 mil a cinco candidatos em diferentes prefeituras, todas em Minas Gerais. Já em 2018, distribuiu verbas entre cinco candidatos a Assembleia Legislativa do estado.

Doadora diz que motivação de repasse foi pessoal. A assessoria da Cedro diz que a doação foi de "cunho pessoal e de acordo com as convicções políticas da acionista" e "em total conformidade com a legislação eleitoral vigente". O diretório do PSD em São Paulo também diz que as doações recebidas pelo partido seguem estritamente a lei eleitoral.

Lucas Kallas é empresário do ramo da mineração, CEO do Grupo Cedro Imagem: Reprodução/LinkedIn

O irmão de Francine foi preso pela Polícia Federal em 2008, quando era diretor de uma empresa de construção civil. A prisão ocorreu no âmbito da Operação João de Barro, quando ele foi acusado de envolvimento em um esquema de desvio de recursos públicos por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). O grupo foi acusado de desviar verba de prefeituras de Minas Gerais para financiar candidatos a deputado federal e estadual ligados ao esquema.

Ele respondeu a cinco ações penais como desdobramento da operação, acusado de fraude em licitações, corrupção ativa e tráfico de influência. Ele foi absolvido em duas delas e condenado em uma ação sobre tráfico de influência. Já o processo por fraude em licitação prescreveu. Em nota, a assessoria da Cedro diz que os fatos já foram devidamente esclarecidos nas vias judiciais. "Há apenas uma ação em andamento. As demais já foram encerradas."

Segunda doação milionária no Ceará

A segunda doação milionária nas eleições é do empresário cearense Prisco Rodrigues Bezerra. Ele é suplente do senador Cid Gomes (PSB).

O empresário fez uma transferência de R$ 1 milhão para a campanha de José Sarto (PDT). O prefeito de Fortaleza disputa a reeleição.

Veja ranking dos 10 maiores doadores

Abaixo, veja a lista dos dez maiores doadores, até o momento, nas eleições municipais de 2024:

1) Francine Prado Kallas

Quem é: Empresária e sócia da Cedro Participações

Valor da doação: R$ 1 milhão

Para quem: diretório do PSD em São Paulo

2) Prisco Rodrigues Bezerra

Quem é: Empresário e primeiro suplente de Cid Gomes (PSB) no Senado

Valor da doação: R$ 1 milhão

Para quem: José Sarto (PDT), candidato a prefeito de Fortaleza

3) Wilson de Almeida Junior

Quem é: empresário do agronegócio

Valor da doação: R$ 702 mil

Para quem: Eliana Honain (PT), candidata a prefeita de Araraquara (SP); Valdomiro Lopes (PSB), candidato a prefeito de São José do Rio Preto (SP); direção municipal do Republicanos em Taubaté (SP); e Major Jorge Luís (Podemos), candidato a prefeito de Piratininga (SP)

4) Rubens Menin Teixeira de Souza

Quem é: empresário, fundador da CNN Brasil e do Banco Inter, cofundador e atual presidente da MRV Engenharia

Valor da doação: R$ 700 mil

Para quem: Fuad Noman (PSD), candidato a prefeito de Belo Horizonte; e Fernanda Pereira Altoé (Novo), candidata a vereadora de Belo Horizonte

5) Luiz Lopes Mendonça Filho

Quem é: Empresário do setor de transportes

Valor da doação: R$ 500 mil

Para quem: Alexandre Aleluia (PL), candidato a vereador em Salvador

6) Edward Munson Mason II

Quem é: Sócio da Mason Holding, empresa que oferece maquinários para agronegócio, construção civil, mineração e indústria

Valor da doação: R$ 484 mil

Para quem: Bruno Engler (PL), candidato a prefeito de Belo Horizonte; e Wanderley Porto (Patriota), candidato a vereador de Belo Horizonte.

7) Ricardo Annes Guimarães

Quem é: Administrador de empresas, vice-presidente do Banco BMG

Valor da doação: R$ 483 mil

Para quem: Bruno Engler (PL), candidato a prefeito de Belo Horizonte; e Ciro Pereira (Republicanos), candidato a vereador de Belo Horizonte.

8) Daniela Maria Medioli

Quem é: Presidente do Grupo Sada, empresa de logística

Valor da doação: R$ 480 mil

Para quem: Diretórios municipais de cinco partidos (União Brasil, do Avante, do Cidadania, do Solidariedade e do PP) em Betim (MG).

9) Maria Celeste Jesus Veríssimo Mendes

Quem é: Empresária

Valor da doação: R$ 435 mil

Para quem: Alberto Mourão (MDB), candidato a prefeito de Praia Grande (SP); Adilson dos Santos Junior (Progressistas), candidato a vereador em Santos (SP); e Fabiana Pimentel (PSB), candidata a vereadora em Santos (SP)

10) Armínio Fraga Neto

Quem é: economista e ex-presidente do Banco Central e fundador da Gávea Investimentos

Valor da doação: R$ 430 mil

Para quem: Tabata Amaral (PSB), candidata a prefeita em São Paulo; e quatro candidatos a vereadores no Rio: Salvino Oliveira (PSD), Pedro Duarte (Novo), Joyce Trindade (PSD) e Pedro Duarte (Novo)