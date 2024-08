Com imigrantes, Roraima é o estado em que população mais cresce no país

O estado em que a população mais cresceu em 2024 foi Roraima, que costuma receber imigrantes venezuelanos e tinha a maior taxa de fecundidade até o ano passado.

Roraima teve um salto de 12,64% em população em relação ao ano passado. Até 2023, eram 636.307 pessoas morando no estado, que agora conta com 716.793 residentes, de acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) publicados nesta quinta-feira (29), no Diário Oficial da União.

Estado que menos cresceu em população foi Alagoas. Com 2,95% de crescimento, são 3.220.104 moradores neste ano.

Apesar do aumento, Roraima continua a ser a unidade da federação com menos pessoas do Brasil. O estado costuma receber um alto contingente de venezuelanos, que chegam para reconstruir a vida. Além disso, contava com mais de dois filhos por mulher em idade reprodutiva em 2023, taxa acima da média do país.

A população total brasileira cresceu em 4,68% em relação ao ano passado. Em 2024, o Instituto estimou que o país conta com 212.583.750 pessoas, 9.502.994 a mais do que 2023.

No caso de Roraima é principalmente relacionado com a entrada de venezuelanos. Temos o efeito direto, que é a chegada de mais pessoas, mas também existe um efeito indireto, porque as faixas etárias mais propensas a migrar também são aquelas do período reprodutivo, essas chegadas contribuem com o número de nascimentos.

Marcio Minamiguchi, gerente de Projeções e Estimativas Populacionais do IBGE

Veja a população por cidades em Roraima em 2024

Boa Vista - 470.169

Rorainópolis - 36.747

Alto Alegre - 23.049

Caracaraí - 22.443

Pacaraima - 22.104

Cantá - 20.552

Mucajaí - 19.619

Normandia - 15.744

Amajari - 15.583

Uiramutã - 15.571

Bonfim - 15.222

Caroebe - 11.708

Iracema - 10.778

São João da Baliza - 9.727

São Luiz - 7.777

Veja a população por estado no Brasil: