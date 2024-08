Republicanos da Pensilvânia agora defendem o voto pelo correio

Tom Eddy acredita saber como ganhar no noroeste da Pensilvânia, mesmo que seu candidato à presidência, Donald Trump, teime em não aceitá-lo: o voto pelo correio.

Há mais de um ano, Eddy tenta convencer os republicanos a enviarem seu voto pelo correio. No início, riam dele ou o ignoravam nos comícios, porque os partidários de Trump lembravam que, como havia dito o republicano, essas cédulas eram fraudulentas, o que foi desmentido.

Como presidente do partido no condado de Erie, Eddy, de 75 anos, seguiu trabalhando voluntariamente sete dias por semana para mudar a opinião das pessoas.

"Isso foi o que fez Trump perder a corrida. Eles nos espancaram", disse sobre 2020, lembrando ter visto que os votos por correio a favor de Joe Biden superavam os de Trump até em 100 a 1 em alguns lotes.

Do seu gabinete de campanha, Eddy explica que até mesmo as pessoas mais céticas ao final de uma conversa costumam aceitar que é melhor votar por correio para prevenir qualquer imprevisto que lhe impeça de ir às urnas no dia da eleição.

Embora Trump tenha suavizado sua opinião sobre o voto por correio, frequentemente sai do roteiro e repete que os Estados Unidos deveriam ter apenas um dia de votação.

Depois que Kamala Harris substitui Biden como candidata, a vice-presidente está à frente de Trump na Pensilvânia, segundo as últimas pesquisas, o que significa que uma melhora em locais como Erie pode fazer a diferença no resultado.

Biden tinha uma vantagem global de mais de três a um nos votos por correio em Erie - 32.929 frente aos 9.279 de Trump - em 2020, superando a vantagem dos mais de 20.000 que Trump registrou no dia das eleições.

O resultado foi uma inversão da margem de 2.348 votos pela qual Trump venceu Hillary Clinton em 2016, o que resultou em uma vitória ainda mais apertada de 1.319 votos para Biden.

- Fidelidade partidária escassa -

Desde 2008, o condado de Erie tem votado no vencedor em todas as eleições presidenciais. E para onde vão o centro urbano, cidades rurais e fazendas de Erie, a Pensilvânia - o maior estado-pêndulo dos EUA - também vai, dizem as pesquisas.

Considerado durante muito tempo um estado operário, sua pegada industrial diminuiu.

Uma companhia de seguros substituiu a General Electric como principal empregador, a população diminuiu durante mais de uma década e as fábricas fecharam ou foram reduzidas.

Nesse contexto econômico, a fidelidade partidária dos eleitores é escassa e podem votar indistintamente em presidentes republicanos ou democratas.

O crescimento de Harris dissipou as dúvidas que a idade de Biden gerava, mas os contínuos problemas legais de Trump, em particular sobre o motim de 6 de janeiro, seguem sendo um tema nas conversas, embora não o mais importante.

O contraste entre os eleitores da cidade e do campo em Erie pode ser mais determinante. Enquanto Biden ganhou os 63 distritos urbanos de Erie na última eleição, Trump dominou as zonas rurais.

Em Corry, localidade a 53 quilômetros a leste de Erie, onde Trump ganhou por maioria em 2020, uma disputa já muito agitada em 2024 endureceu algumas opiniões.

- Desconfiança no voto pelo correio -

Ganhar a batalha da participação é o que Jim Werts, então presidente do Partido Democrata do condado de Erie, fez em 2020, em grande medida ampliando o voto pelo correio.

Atual candidato ao Senado do estado da Pensilvânia, acredita que essa vantagem pode se repetir.

"É bom que eles tenham tomado juízo", diz Wertz sobre republicanos como Eddy. "Com certeza é uma mudança em relação aos termos 'roubado' e 'fraude' e outros piores que eles têm usado."

Além dos republicanos (40%) e dos democratas (46%), 14% dos eleitores registrados no condado de Erie se consideram independentes. Eles podem ser, em última instância, os que inclinam a balança.

Para Eddy, tudo está aberto. "Esse é meu homem", disse entusiasmado, enquanto um motorista da empresa de logística UPS lhe entrega um pacote em seu escritório.

A fonte de seu entusiasmo são os 3.000 formulários de solicitação de voto por correio que acabam de chegar, que se somam aos outros 2.000 que já recebeu.

"Para que os republicanos ganhem na Pensilvânia, tanto Trump, como para o Congresso ou o Senado, temos que conseguir que as pessoas votem pelo correio", explica.

