Próximo debate para Prefeitura de São Paulo: veja data e horário

Os candidatos à prefeitura de São Paulo devem se encontrar novamente no debate da TV Gazeta em parceria com o canal MyNews, que ocorre no próximo domingo (1º).

Calendário de debates para prefeitura de SP

Ainda devem ocorrer seis debates entre os candidatos à prefeitura de São Paulo durante o primeiro turno das Eleições 2024. São eles:

MyNews/TV Gazeta: 1º de setembro, às 18h;

1º de setembro, às 18h; Jovem Pan: 5 de setembro, às 22h;

5 de setembro, às 22h; TV Cultura: 15 de setembro, às 22h;

15 de setembro, às 22h; UOL/RedeTV: 17 de setembro, às 9h30;

17 de setembro, às 9h30; UOL/Folha de S.Paulo: 30 de setembro, às 10h;

30 de setembro, às 10h; TV Globo: 3 de outubro, às 22h

Boulos, Nunes e Datena confirmam ida ao próximo debate

A presença dos candidatos foi confirmada após a organização "readequar" as regras do debate, afirmam as campanhas. "A gente recebeu por parte da Gazeta uma informação importante de que readequaram as regras, que terá ali o cumprimento das regras", disse Nunes em agenda mais cedo.

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) também disse que participará do encontro. Os três candidatos se ausentaram do último debate que ocorreu na semana passada, organizado pela Veja. A principal crítica é de que o empresário Pablo Marçal (PRTB) não segue as regras, não é punido e usa o espaço para criar factoides contra os adversários —depois faz cortes para redes sociais para aumentar os ataques.

Além de Boulos, Datena e Nunes, estarão presentes no debate Marçal e Tabata Amaral (PSB). Os candidatos terão cinco blocos para discutirem propostas para cidade de São Paulo. O evento está marcado para começar às 18h.

Nos dois primeiros debates, da Band e do Estadão/Terra, Marçal polemizou. No encontro da Band, o ex-coach ficou descontrolado após pergunta de Tabata sobre uma condenação do empresário por furto qualificado e envolvimento em uma organização criminosa. Ele também associou, sem apresentar provas, Boulos com o uso de drogas —o psolista já ganhou direito de resposta nas redes sociais por causa das acusações de Marçal.

Regra proíbe objetos com candidatos

Entre as regras, os candidatos não poderão apresentar qualquer objeto ou documento durante o debate. As normas foram definidas pela TV Gazeta com as campanhas dos candidatos convidados.

A emissora também decidiu que os candidatos devem permanecer em seus lugares durante todo o programa. Os políticos podem receber advertência e, no caso de reincidência, podem ser convidados a se retirarem. A equipe de segurança pode ser acionada também.

* Com informações de reportagem publicada em 28/08/2024.