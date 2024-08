Moda no precinho: 10 roupas que custam menos de R$ 100 para renovar o look

Se você está precisando renovar o guarda-roupa, mas está com pouco orçamento, o Guia de Compras UOL preparou uma seleção de produtos para ajudar. São dez peças que fazem sucesso na Shopee, são bem avaliadas pelos compradores e custam menos de R$ 100.

A seleção inclui top, regata, blusa, shorts, vestido, calça e pijama. As roupas são feitas de tecidos lisos e estampados, em modelagem justa ou mais soltinha.

É bom lembrar que, desde o início de agosto, entrou em vigor a chamada "taxa das blusinhas", a cobrança do imposto de importação para compras internacionais com preços de até US$ 50 (R$ 277 na cotação de 28/08/24). Então é preciso considerar esse custo extra na hora de fazer as compras. A seguir, veja nossas sugestões de produtos:

Sem costura e sem aros

Feito de poliéster, é levemente elástico

Tecido com alta elasticidade

Composição 100% poliéster

Tecido canelado

Modelagem justa ao corpo

Tecido respirável e com alta elasticidade

Modelo cintura alta e sem costura

Tecido liso, de poliéster

Com cintura alta

Mangas compridas

Tecido 100% poliéster

Mangas curtas

Estampa de corações

Tecido 100% poliéster

Modelagem evasê

Com caimento slim

100% Poliéster

Modelo "destroyed", com aspecto despojado

Tem bolsos

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

