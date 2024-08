Problema no GPS leva a cancelamento de voos no Aeroporto de Guarulhos

Voos de diversas companhias aéreas foram cancelados ou sofreram atrasos "pontuais" devido a interferências no sistema de navegação (GPS) do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A concessionária GRU Airport diz ainda estar trabalhando para identificar as causas e solucionar o problema.

O que aconteceu

Quatro voos da Azul foram cancelados nesta quinta-feira (29). São eles: AD4769 (Guarulhos a Cuiabá), AD4157 (Cuiabá a Guarulhos), AD4236 (Confins a Guarulhos) e AD5031 (Guarulhos a Confins). Em nota enviada ao UOL, a companhia atribuiu os cancelamentos a "problemas no sistema de GPS" do aeroporto e lamentou "eventuais transtornos".

Viagens da Gol também foram afetadas por 'interferências'. Questionada, a companhia não informou quantos voos foram cancelados ou sofreram atrasos, nem quantos consumidores foram prejudicados. Segundo a Gol, os cancelamentos foram "pontuais" e atingiram viagens com origem ou destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo.

Latam também registrou atrasos, mas situação já foi normalizada. A companhia informou que algumas decolagens — sem especificar quantas — foram afetadas nesta manhã por "questões técnicas" do aeroporto, "fato totalmente alheio ao controle da Latam".

Concessionária confirma problema e ainda trabalha para resolvê-lo. Ao UOL, a GRU Airport disse que as equipes técnicas trabalhando em conjunto para identificar e solucionar a falha. "Devido à intermitência no sistema de navegação (GNSS) que é específico para aeronaves, algumas empresas aéreas enfrentam atrasos pontuais nas decolagens do aeroporto de Guarulhos. Os sistemas do aeroporto e os de navegação aérea seguem operando normalmente", reforçou.

FAB colabora com investigação. O DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) apoia a administração do Aeroporto de Guarulhos para identificar as causas do problema, informou a Aeronáutica.

Uma aeronave do GEIV (Grupo Especial de Inspeção em Voo) realizou a inspeção no entorno do aeródromo. "O DECEA informa, ainda, que dispõe de procedimentos alternativos ao sistema de navegação, permitindo a continuidade de pousos e decolagens sem interrupções", diz o comunicado.

No momento, segundo a FAB, as operações aéreas em Guarulhos ocorrem normalmente.

Os clientes impactados estão recebendo toda a assistência necessária (...) e serão reacomodados em outros voos da companhia. A Azul lamenta eventuais transtornos causados aos clientes e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações.

Azul, em nota