Presidente da Itália destaca compromisso de paratletas em Paris

PARIS, 29 AGO (ANSA) - O presidente da Itália, Sergio Mattarella, visitou nesta quinta-feira (29) os paratletas que vão representar o país nos Jogos Paralímpicos de Paris e afirmou que o compromisso deles é "uma mensagem ao mundo".

"A presença de vocês aqui, tão numerosa e qualificada, já é um objetivo importante, e agradeço por estarem aqui para representar a Itália", declarou ele, em discurso na Vila Paraolímpica, um dia após a abertura da competição.

Segundo Mattarella, "é importante" o que os atletas fazem e isso representa uma "mensagem para o mundo".

Por sua vez, os atletas italianos presentearam o chefe de Estado italiano, que estava acompanhado pelo presidente do Comitê Paralímpico Italiano, Luca Pancalli, com uma tocha olímpica.

Para ele, o período olímpico "tem dois tempos, as Olimpíadas e as Paralimpíadas". "No primeiro há o entusiasmo, no segundo há a coleta, as conclusões. A cada quatro anos, atletas de todo o mundo oferecem momentos especiais, preciosos e indispensáveis à humanidade", continuou.

Por fim, Mattarella destacou que "neste período particular da história, é de crescente importância enfatizar o quão importante é fazer prevalecer o conhecimento, o diálogo, a colaboração e não a oposição, ou mesmo os confrontos e as guerras". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.