Pesquisa revela que mais de 2 mil crianças estão dormindo nas ruas da França

Mais de 2.000 crianças na França são obrigadas a dormir na rua devido à falta de alojamentos de emergência disponíveis ou adequados, segundo uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (29) pelo escritório da Unicef ??na França e pela Federação de Entidades da Solidariedade (FAS).

"É inaceitável, não podemos aceitar que uma sociedade trate suas crianças desta forma", disse à AFP a representante da agência da ONU na França, Adeline Hazan. Ela denunciou uma "violação flagrante dos princípios da Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças" ratificada pela França. A Unicef e a FAS alertam para o aumento do número de crianças na rua, desde 2020.

"Estamos muito, muito preocupados ao perceber que, longe de melhorar, a situação piora a cada ano. Isso é uma tragédia quando conhecemos as consequências desastrosas tanto em termos de saúde mental como de educação", acrescentou.

As organizações se baseiam nos dados recolhidos pelo número de emergência para onde as pessoas ligam para encontrar um lugar onde dormir. Segundo essas informações, pelo menos 2.043 crianças - incluindo 467 com menos de 3 anos - passaram a noite do 19 ao 20 de agosto na rua porque suas famílias não encontraram abrigo.

O número de crianças é menor que em outubro de 2023, quando 3.000 menores foram registados nesta mesma situação, mas é sem precedentes para o período de volta às aulas (o ano letivo começa na França entre a última semana de agosto e a primeira de setembro), com um aumento de 3% em relação a agosto de 2023, 27% em relação a 2022 e 120% em relação a 2020.

O aumento "ilustra um fracasso sistemático das políticas de alojamento e habitação", segundo as duas organizações que incriminam políticas "de curto prazo" e "medidas prejudiciais", como uma lei que proíbe a ocupação de edifícios abandonados e a redução de ajudas para a habitação.

Apesar de "alarmante", o número de menores nas ruas é subestimado, insistem a Unicef ??França e a FAS, já que os dados não levam em conta as famílias que desistiram de ligar para o telefone de emergência e crianças que vivem em situação de rua não acompanhadas.

Situação não é nova

A situação não é nova na França, mas atingiu um novo patamar neste verão. O governo, lembra o presidente da FAS Pascal Brice, tinha, no entanto, assumido um compromisso em 2022 - de garantir que não houvesse mais crianças em situação de rua - "um compromisso que ainda esperamos".

"Temos de agir sem demora nas situações mais graves. Se libertarmos € 100 ou 200 milhões, isso garantirá que as crianças sejam acolhidas. Estamos falando de 2.000 crianças, a França tem meios para fazer isso, é tudo uma questão de vontade política", acrescenta.

Para Adeline Hazan, da Unicef, o tempo está se esgotando. "A partir do momento em que não temos habitação, não conseguimos ir à escola em boas condições, não conseguimos receber tratamento em boas condições. O desenvolvimento da criança não sai ileso", diz.

"Já os adolescentes estão expostos a riscos de tráfico e prostituição quando vivem na rua", acrescenta. "É hora de a infância e, em particular, as crianças em sem-abrigo se tornarem uma prioridade do governo em França."

Com informações da AFP