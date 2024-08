Nova onda de calor que vai atingir o Brasil pode ser a mais forte do ano

Uma nova onda de calor deve atingir alguns estados da região Centro-Sul do Brasil a partir de segunda-feira (2). As informações são da Climatempo.

O que aconteceu

Nova onda de calor pode ser a mais intensa do ano. De acordo com a Climatempo, a previsão é que a mudança de temperatura supere as registradas no primeiro semestre do ano, em março, abril e maio. "Em termo de duração e de temperaturas, os limiares podem extrapolar em muitas cidades, principalmente do interior do país", informou o órgão.

Dias de calor extremo terão índices muito baixos de umidade do ar, similares aos de regiões desérticas. Isso agrava ainda mais a situação de queimadas sobre o Brasil Central, alertou a empresa de meteorologia.

Massa de ar quente e seco vai se estabelecer sobre o Brasil no decorrer da primeira semana de setembro. Segundo a Climatempo, as ondas de calor no mês de setembro são comuns em grande parte do Brasil, principalmente em áreas do Brasil Central e no Centro-Oeste. "Mas nos últimos anos elas têm ficado cada vez mais intensas, mais precoces e mais longas também", diz a empresa.

Previsão é de que alguns estados registrem temperaturas 5ºC acima da média

Climatempo indica que temperatura vai passar de 42°C no Centro-Oeste e pode bater 40°C em áreas do Sudeste. O Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso podem registrar temperaturas de 41°C a 44°C, sendo que os maiores valores são esperados para locais no sul de Mato Grosso e no oeste de Mato Grosso do Sul. Cuiabá poderá chegar aos 43°C e Campo Grande, aos 40°C.

Estimativa mostra que a cidade de São Paulo poderá ter calor de 34°C a 36°C. Rio de Janeiro deve registrar temperaturas de 37°C a 39°C. Curitiba poderá ter de 30°C a 32°C e Goiânia de 37°C a 39°C

No Tocantins, Pará e Rondônia, são esperadas temperaturas de 38°C a 41°C. O norte e noroeste do Paraná, áreas no centro-norte e oeste de São Paulo, o estado de Goiás, o oeste de Minas Gerais e o Triângulo Mineiro poderão experimentar calor de 37°C a 40°C.

Fenômeno deve durar até o dia 12 de setembro em algumas regiões do país. Os modelos meteorológicos indicam que, desta vez, o período da onda de calor seja maior. "É possível que em algumas áreas o calor ainda persista até meados da segunda quinzena do mês", segundo a Climatempo.

Com a condição de tempo seco e a atmosfera "parada", a concentração de poluentes também aumenta. Com isso, a qualidade do ar deve ficar bem prejudicada no decorrer dos próximos dias. A umidade do ar pode atingir valores em emergência, abaixo dos 12%, em muitas cidades do sul de Mato Grosso, interior de São Paulo, Triângulo de Minas, Centro-Norte, nordeste de Mato Grosso do Sul e sul de Goiás.

Frente fria no radar

A expectativa é de chuva na maioria destas áreas apenas entre a segunda quinzena de setembro e o início de outubro. A Climatempo acrescentou que a primeira forte frente fria deve avançar apenas a partir do dia 19 de setembro.