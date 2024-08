Napoli anuncia contratação de Lukaku; Liverpool fecha com Chiesa

ROMA, 29 AGO (ANSA) - Em um dia agitado no mercado de transferências, Napoli e Liverpool anunciaram nesta quinta-feira (29) as contratações de Romelu Lukaku e Federico Chiesa, respectivamente.

Do lado italiano, os napolitanos fecharam a compra do centroavante belga por cerca de 30 milhões de euros, após uma longa negociação com o Chelsea, antigo dono dos direitos de Lukaku.

Maior artilheiro de todos os tempos da seleção belga, o atacante de 31 anos assinou um contrato válido até 2027 e receberá por volta de oito milhões de euros por temporada. Além disso, Lukaku reencontrará Antonio Conte, com quem trabalhou durante os tempos de Internazionale.

Lukaku atuará no futebol italiano pela quarta vez, sendo o Napoli o terceiro clube diferente do atacante no país, após duas passagens pelos nerazzurri e o empréstimo na Roma.

Chiesa, por sua vez, fez o caminho inverso de Lukaku, pois deixou a Itália e foi para a Inglaterra. O ponta-direita, que não entrou nos planos da Juventus para a temporada, se transferiu de forma definitiva para o Liverpool.

Os Reds pagaram por volta de 15 milhões de euros para tirá-lo de Turim. A imprensa italiana diz que o contrato do jogador de 26 anos é válido até 2028.

O ponta foi embora da Juve depois de quatro temporadas, com 131 jogos e quatro gols. O atleta também foi campeão da Eurocopa retrasada pela Azzurra. (ANSA).

