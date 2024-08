Lula critica campanha com 'gente de hoje': 'Até com Maluf era civilizado'

O presidente Lula (PT) criticou as disputas eleitorais "de hoje" ao relembrar a campanha de 2022 no lançamento do livro do seu marqueteiro sobre a disputa na última quarta-feira (28).

O que aconteceu

Sem citar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula disse que os candidatos não são "civilizados". Lula participou do lançamento do livro "Brasil da Esperança", de Sidônio Palmeira, que compila imagens das peças publicitárias da campanha vitoriosa em 2022, no Museu Nacional, em Brasília.

O presidente falou brevemente, de improviso. Repetiu histórias que costuma contar, fez um rápido balanço do governo e disse que a campanha de 2022 foi "a mais bem trabalhada", mas "a mais difícil e complicada" das seis disputas presidenciais de que participou.

Como era bom fazer campanha quando tinha o [vice-presidente Geraldo] Alckmin como adversário, era uma coisa civilizada. Como era bom fazer campanha contra o [ex-ministro José] Serra, como era bom brigar com o [ex-governador Leonel] Brizola. Até com o [ex-governador Paulo] Maluf! Se você olhar o comportamento do Maluf, no tempo que ele era um político importante, com essa gente de hoje... essa gente de hoje é um atraso civilizatório do país.

Lula, sobre eleições de 2022

"São pessoas que estão destruindo a força do argumento", continuou Lula. Ele tem repetido esta fala quando trata do bolsonarismo e do ex-coach Pablo Marçal (PRTB), candidato a prefeito de São Paulo. "As pessoas querem coisas cifradas, rasas e, de preferência, mentirosas."

Lula foi com a primeira-dama Janja da Silva fora da agenda oficial, como compromisso pessoal, em sinal de prestígio a Sidônio. Também levou a cúpula do governo: estiveram presentes Alckmin, os ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Ricardo Lewandowski (Justiça), entre outros, e a presidente petista Gleisi Hoffmann.

"Espero ganhar um livro hoje", brincou Lula, em sua fala. "Se eu um não ganhar, a Janja vai pagar, porque a Janja tem dinheiro, eu não tenho."

O livro não tem bastidores da campanha, mas Sidônio contou alguns no evento. Ele lembrou de Alckmin contando piadas no intervalo do debate da Globo para deixar a clima mais ameno.

Também contou histórias de Lula. "O presidente tirou uma camisa jeans que ele usava sempre, acho que ainda usa, quando se vestiu, virou para mim e falou: 'Dona Lindu está de parabéns!'. Por que, presidente? 'Porque fez um filho lindo desse!'."