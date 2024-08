Locação via Airbnb, Booking.com e mais está na mira da Receita

As plataformas de aluguel de temporada como Airbnb e Booking.com podem ser obrigadas a enviar um documento extra para a Receita Federal. Como consequência de uma discussão tributária entre plataformas e o setor hoteleiro, o fisco pode passar a exigir que essas empresas enviem a Dimob (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias), uma obrigação fiscal que traz informações relativas à comercialização, intermediação e locação de imóveis, com uma nova reformulação. Seria uma forma de evitar evasões fiscais.

Qual é a discussão

A mudança ainda não saiu do papel, mas a previsão é de que seja regulamentada com uma reformulação fiscal que será feita no segundo semestre. É o que diz Orlando de Souza, presidente executivo do FOHB (Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil), de acordo com informações que ele recebeu da Receita. A alteração não tem, porém, relação com a regulamentação da reforma tributária.

O Fórum de Hoteleiros está em tratativas com a Receita Federal há dois anos para regulamentar essa mudança. O setor considera a concorrência com essas empresas desequilibrada, por "atuar como hotelaria de forma mascarada e não ter as obrigações legais do ramo imobiliário", segundo Souza.

Perguntada sobre a regulamentação, por meio de sua assessoria de imprensa, a Receita Federal afirmou que não iria se manifestar.

Com funciona hoje?

Atualmente, donos de imóveis e plataformas não são obrigados a enviar o documento. Ele é exigido apenas para imobiliárias, tanto as físicas quanto as plataformas virtuais de aluguel, declara Richard Domingos, diretor-executivo do escritório contábil Confirp. Isso não vale para as plataformas de aluguel por temporada.

Mas não significa que os proprietários não são obrigados a declarar essa renda no Imposto de Renda. O problema é que, sem esse documento, a fiscalização é mais difícil. Eduardo Natal, sócio do escritório Natal & Manssur Advogados, afirma que o IR (Imposto de Renda) para este tipo de locação é cobrado normalmente. Pessoa física paga IR sobre rendimento de locação por meio do carnê do Leão.

Como os proprietários de imóveis para locação não são obrigados a prestar contas sobre a renda vinda dessas plataformas, isso pode provocar uma evasão fiscal. É o que diz Orlando de Souza, presidente executivo do FOHB (Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil). "Muitas pessoas não declaram estes rendimentos", diz Richard Domingos.

Booking e Aribnb afirmam que estão acompanhando as discussões e que seguem todas as legislações tributárias brasileiras. Também dizem que os proprietários são orientados e comprometidos com todos os pagamentos de impostos devidos. Veja abaixo o posicionamento completo das plataformas.

O que muda

Se a mudança for para a frente, Airbnb, Booking.com e outras plataformas deverão emitir o documento anual, que é entregue sempre no último dia útil de fevereiro. Só serão obrigados a entregar a DIMOB pessoas jurídicas que comercializem imóveis, intermedeiem operações de venda e locação (corretoras), ou que foram constituídas para administrar patrimônio próprio, de seus condôminos ou sócios.

As pessoas físicas não entregam esse documento. Só lançam em sua declaração anual de IR o valor recebido de locações.

Além dessa obrigação, haverá a cobrança do IVA (Imposto sobre Valor Agregado) sobre hospedagens. Com a Reforma que será regulamentada, as hospedagens pelas plataformas também terão a incidência do IVA, cobrado sobre o fornecimento de bens e serviços. A contribuição substituirá impostos federais sobre o consumo, como PIS, Cofins.

O atual texto do IBS e CBS prevê a tributação de pessoas que prestem serviços de hotelaria e hospedagem com habitualidade e com intuito comercial, não exclusivamente pessoas jurídicas. Contudo, estão fora do campo de incidência do imposto os nanoempreendedores, aqueles que auferem receita anual inferior a 50% do limite para adesão ao MEI (R$ 40.500,00). Então aquelas pessoas que alugam esporadicamente ou que, ainda que de forma recorrente, não ultrapassam R$ 40 mil anuais, não pagam IBS e CBS, apenas IR.