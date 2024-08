Liverpool-Real Madrid, Barcelona-Bayern e City-Inter, os duelos da 1ª fase da Champions

O novo formato da Liga dos Campeões estreará com uma fase inicial que inclui duelos entre alguns dos clubes mais poderosos da Europa, como Liverpool-Real Madrid, Barcelona-Bayern e City-Inter.

O torneio mais prestigiado de clubes passa a adotar um novo sistema de competição, com 36 equipes participantes (quatro a mais do que no formato antigo), e cada uma delas jogará contra oito adversários, conforme o sorteio realizado nesta quinta-feira (29) em Mônaco.

Os 36 clubes lutarão para se posicionar o mais alto possível em uma tabela de classificação unificada e garantir vaga nas oitavas de final, conforme o chamado 'sistema suíço', frequentemente utilizado em torneios de xadrez.

- Repetição da última final -

Assim, o Real Madrid, atual campeão da Champions, jogará no Santiago Bernabéu contra Borussia Dortmund (repetição da última final em Wembley), Milan, RB Salzburg e Stuttgart e enfrentará como visitante Liverpool, Atalanta, Lille e Brest.

Outro dos grandes favoritos ao título, o Manchester City, receberá Inter de Milão, Brugge, Feyenoord e Sparta Praga e enfrenta fora de casa Paris Saint-Germain, Juventus, Sporting e Slovan Bratislava.

Outro gigante do futebol espanhol, o Barcelona jogará em casa contra Bayern de Munique, Atalanta, Young Boys e Brest e como visitante diante de Borussia Dortmund, Benfica, Estrela Vermelha e Monaco.

Em um sorteio bastante favorável para os times espanhóis, o Atlético de Madrid jogará em casa contra RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Lille e Slovan e visitará PSG, Benfica, RB Salzburg e Sparta Praga.

O que teve menos sorte foi o Girona, que em sua primeira participação na principal competição europeia de clubes, terá vários adversários de prestígio pela frente: Liverpool, Arsenal, Feyenoord e Slovan Bratislava visitarão Montilivi, enquanto o time catalão jogará fora contra PSG, Milan, PSV e Sturm Graz.

Outros grandes clubes europeus tiveram sortes distintas no sorteio: o Bayern enfrentará apenas PSG e Barça como principais adversários (os outros são Benfica, Shakhtar, Dínamo Zagreb, Feyenoord, Slovan Bratislava e Aston Villa), enquanto o campeão francês terá um caminho muito mais difícil, encarando Manchester City, Bayern, Atlético, Arsenal, PSV, RB Salzburg, Girona e Stuttgart.

- Reação à ameaça da Superliga -

O novo formato foi idealizado em um momento em que a ameaça de uma Superliga independente pairava sobre o futebol europeu.

Com a fase inicial ampliada de seis para oito rodadas, haverá duas datas em janeiro, quando antes esta etapa terminava em dezembro.

O número de partidas aumenta de 96 na antiga fase de grupos para 144 no novo formato.

Os oito clubes com maior pontuação entre os 36 participantes garantirão a vaga nas oitavas de final, a partir das quais o formato da competição seguirá o mesmo de antes.

No entanto, haverá uma rodada de play-offs em que as equipes que terminarem entre os 9º e 24º lugares enfrentarão uma eliminatória em dois jogos, da qual sairão os outros oito clubes para as oitavas de final.

E os 12 últimos colocados nesta fase serão eliminados, sem possibilidade de transição para a segunda competição europeia, a Liga Europa, como era o caso anteriormente.

A Uefa aproveitou o sorteio para entregar um troféu de maior artilheiro da história da Champions League ao atacante português Cristiano Ronaldo, atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita.

bap/cyj/mcd/hgs/gfe/jb/yr

© Agence France-Presse