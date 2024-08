Líder dos fãs do Oasis na Itália cobra show da banda em Milão

MILÃO, 29 AGO (ANSA) - O fundador do maior fã-clube do Oasis na Itália fez um apelo à banda britânica nesta quinta-feira (29), pedindo que os roqueiros cumpram o show que "foi cancelado de imprevisto" em Milão, no norte do país, em 2009.

"Em 2009, sofremos um grande golpe. Nós, do fã-clube, organizamos uma caravana para o show em Milão, que foi cancelado na noite anterior. Foi algo muito pesado, tanto para os fãs, mas principalmente para o nosso fã-clube", afirmou o fundador em vídeo.

Há 15 anos, os irmãos Liam e Noel Gallagher anunciaram o fim do Oasis em decorrência de brigas entre os dois. Segundo o fã, o divórcio de Liam de sua ex-esposa Sara, em 2023, contribuiu para o retorno da banda, anunciado no último dia 27 de agosto.

"Eles [os irmãos Gallagher] têm uma dívida conosco e nos devem um show em Milão", lembrou o fã.

A nova turnê mundial da banda, chamada de "Oasis Live 25", acontecerá no próximo ano. Até o momento, estão confirmadas 14 apresentações no Reino Unido e na Irlanda, mas há expectativas de shows em outros países. (ANSA).

