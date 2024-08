Kamala aumenta vantagem sobre Trump com apoio de mulheres e hispânicos, aponta pesquisa Reuters/Ipsos

Por Jason Lange e Bo Erickson

WASHINGTON (Reuters) - A democrata Kamala Harris tem vantagem sobre o republicano Donald Trump por 45% a 41% em uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada na quinta-feira que mostrou a vice-presidente dos Estados Unidos despertando um novo entusiasmo entre os eleitores e agitando a disputa antes da eleição de 5 de novembro.

A vantagem de 4 pontos percentuais entre os eleitores registrados foi maior do que a vantagem de 1 ponto que Kamala tinha sobre o ex-presidente em uma pesquisa Reuters/Ipsos do final de julho. A nova pesquisa, realizada nos oito dias que se encerraram na quarta-feira e com uma margem de erro de 2 pontos percentuais, apontou que Kamala obteve apoio entre as mulheres e os hispânicos.

Kamala lidera por 49% a 36% de Trump - ou 13 pontos percentuais - entre as eleitoras e os eleitores hispânicos. Em quatro pesquisas Reuters/Ipsos realizadas em julho, Kamala tinha uma vantagem de 9 pontos entre as mulheres e de 6 pontos entre os hispânicos.

Trump lidera entre os eleitores brancos e entre os homens, ambos com margens semelhantes às de julho, embora sua liderança entre os eleitores sem diploma universitário tenha diminuído para 7 pontos na pesquisa mais recente, ante 14 pontos em julho.

Os resultados ilustram como a corrida presidencial dos EUA foi abalada nas últimas semanas. O presidente norte-americano, Joe Biden, de 81 anos, desistiu da campanha em 21 de julho, depois que um desempenho desastroso no debate contra Trump provocou apelos generalizados de seus colegas democratas para que abandonasse sua candidatura à reeleição.

Desde então, Kamala Harris ganhou terreno contra Trump nas pesquisas nacionais e nos estados decisivos. Embora as pesquisas nacionais, como a da Reuters/Ipsos, forneçam sinais importantes sobre as opiniões do eleitorado, os resultados do Colégio Eleitoral, Estado por Estado, determinam o vencedor, sendo que alguns estados provavelmente serão decisivos.

Nos sete estados onde a eleição de 2020 foi mais acirrada - Wisconsin, Pensilvânia, Geórgia, Arizona, Carolina do Norte, Michigan e Nevada - Trump tinha uma vantagem de 45% a 43% sobre Kamala entre os eleitores registrados na pesquisa.

"É óbvio que concorrer com Kamala Harris é mais desafiador para Trump, dada a mudança nesses números, mas certamente não é insuperável", disse Matt Wolking, estrategista de campanha republicano que trabalhou na campanha de Trump em 2020. Ele afirmou que Trump precisa se manter o mais concentrado possível em sua campanha "para não assustar" os eleitores que estavam se inclinando para ele por não gostarem de Biden.

Desde que aceitou formalmente a indicação democrata na semana passada, Kamala embarcou em uma turnê por estados decisivos, incluindo a Geórgia, onde Biden estava perdendo apoio antes de encerrar sua campanha.

O período da última pesquisa coincidiu parcialmente com a Convenção Nacional Democrata de 19 a 22 de agosto em Chicago, onde a vice-presidente aceitou formalmente a indicação de seu partido, e ainda não se sabe se o mesmo nível de entusiasmo por Kamala continuará.

A pesquisa foi realizada em âmbito nacional e reuniu respostas de 4.253 adultos norte-americanos, incluindo 3.562 eleitores registrados.

O candidato independente Robert F. Kennedy Jr., que suspendeu sua campanha em 23 de agosto enquanto a pesquisa ainda estava sendo realizada, teve o apoio de 6% dos eleitores na pesquisa.