Jolie e Blanchett brilham no 2º dia do Festival de Veneza

LIDO DI VENEZIA, 29 AGO (ANSA) - Com elegância e beleza, as atrizes Angelina Jolie e Cate Blanchett, duas estrelas de Hollywood, iluminaram nesta quinta-feira (29) o segundo dia da 81ª edição do Festival de Cinema de Veneza, na Itália.

A estrela americana está participando do evento em virtude do longa "Maria", de Pablo Larraín, que conta os últimos dias de vida da cantora de ópera Maria Callas, interpretada por Jolie. O filme é um dos mais aguardados da competição principal.

Ela roubou a cena em Veneza ao posar no tapete vermelho usando um vestido voile bege com uma curta capa de pele combinando, apesar do tempo abafado que está fazendo no município.

"Eu me sinto tão vulnerável quanto Callas, mas redescobri o significado da palavra 'diva' graças a ela. Muitas vezes depende da percepção dos outros, e não do que você pensa ou sente", disse Jolie.

A australiana Blanchett, que interpreta Catherine Ravenscroft em "Disclaimer", uma minissérie de suspense psicológico da Apple TV+, atraiu diversos olhares no tapete vermelho com um terninho em veludo.

"Eu interpreto o lado negro que está em todos nós. Catherine é uma mulher que enterrou algumas coisas dramáticas em sua vida, enterrou um trauma que, no entanto, continua a existir em seu corpo", disse a artista. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.