Japão melhora avaliação da economia pela 1ª vez em 15 meses

Por Satoshi Sugiyama

TÓQUIO (Reuters) - O governo do Japão melhorou sua avaliação da economia pela primeira vez em mais de um ano devido a sinais de melhora no consumo, promovendo o otimismo para uma recuperação mais ampla.

"A economia japonesa está se recuperando em um ritmo moderado, embora pareça ainda estar paralisada em algumas partes", disse o gabinete do governo em seu relatório econômico mensal de agosto, melhorando a avaliação pela primeira vez desde maio de 2023.

O consumo está se recuperando à medida que o impacto da paralisação em algumas montadoras está diminuindo, disse o governo. O aumento da renda disponível das famílias, junto dos cortes temporários nos impostos de renda e de residência, também ajudou o consumo.

Entretanto, o calor extremo do verão (no Hemisfério Norte) produziu resultados mistos no consumo, segundo o relatório. Embora a demanda por ar-condicionado, guarda-sóis e sorvetes tenha aumentado, o tráfego de clientes em parques temáticos e restaurantes diminuiu.

O relatório também previu uma queda nos preços de importação, principalmente devido à recente correção na tendência de fraqueza do iene.

O governo também melhorou sua avaliação sobre a construção de moradias para "quase estável" de "em um tom fraco" pela primeira vez em mais de dois anos, atribuindo a mudança a uma interrupção no declínio da construção de casas ocupadas por proprietários.

As avaliações para os demais subsetores, incluindo as exportações, permaneceram inalteradas.

O relatório foi apresentado em uma reunião com a presença de ministros relevantes do governo e do presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda.

Neste mês, dados do governo mostraram que a economia do Japão se expandiu a uma taxa anualizada de 3,1% no segundo trimestre. A recuperação, após uma queda no início do ano, foi atribuída em grande parte a um aumento robusto no consumo.