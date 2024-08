Itália fatura prata e bronze na natação das Paralimpíadas

ROMA, 29 AGO (ANSA) - Os nadadores italianos Simone Barlaam e Vittoria Bianco conquistaram nesta quinta-feira (29) uma prata e um bronze, respectivamente, nas provas masculina e feminina dos 400 metros livre da classe S9 das Paralimpíadas de Paris.

O milanês, que saiu de Tóquio-2020 com quatro pódios, ficou atrás somente do anfitrião Ugo Didier, que fechou a prova com o ouro. O australiano Brenden Hall levou o bronze.

"É uma coisa especial conquistar uma medalha nas Paralimpíadas com o presidente Mattarella nas tribunas. Didier me surpreendeu ao me ultrapassar no final, mas essa é a beleza do esporte", declarou o nadador.

Barlaam foi responsável pela segunda medalha da Itália em Paris, já que a primeira foi conquistada pelo ciclista Lorenzo Bernard na perseguição individual.

Bianco, por sua vez, deu ao país o terceiro pódio na capital francesa na prova feminina. Ela ficou atrás somente da húngara Konkoly Zsófia e da australiana Lakeisha Patterson. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.