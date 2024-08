Itália conquista 1ª medalha nas Paralimpíadas de Paris

ROMA, 29 AGO (ANSA) - A Itália conquistou nesta quinta-feira (29) sua primeira medalha nos Jogos Paralímpicos de Paris, na França, com o paraciclista Lorenzo Bernard.

Na prova individual B de perseguição dos quatro mil metros, o paratleta de 27 anos, que conduziu sua bicicleta em conjunto com seu guia Davide Plebani, concluiu a etapa em 4m04s613 e superou o holandês Vincent ter Schure (4m08s267) na briga pelo bronze.

Bernard subiu ao pódio junto com o holandês Tristan Bangma, que faturou o ouro, e o britânico Stephen Bate, que concluiu sua participação na prova com a prata.

O pódio do paraciclista teve um gostinho ainda mais especial por ter sido a medalha número 600 da Itália na história das Paralimpíadas.

"Está se tornando realidade um sonho de uma vida inteira, que tenho desde o momento do meu acidente. Estou muito feliz e quero dedicá-la a todos aqueles que me apoiaram", declarou o italiano.

Casado com a também ciclista Elisa Balsamo, o piemontês perdeu a visão quando tinha 15 anos devido à explosão de uma granada da Segunda Guerra Mundial, confundida com uma vela enquanto brincava com os amigos. (ANSA).

