Israel aceita 'pausas humanitárias' para vacinação contra a poliomielite em Gaza (OMS)

Israel concordou com pelo menos três dias de "pausa humanitária" em Gaza para permitir que as autoridades de saúde da ONU administrem vacinas contra a poliomielite no território, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quinta-feira (29).

"De acordo com o que discutimos e acordamos, a campanha terá início no dia 1º de setembro, no centro de Gaza, durante três dias, e haverá uma pausa humanitária durante a vacinação", disse Rik Peeperkorn, representante da agência para os Territórios Palestinos.

