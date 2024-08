Índices da China recuam com queda de ações de bancos

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China fecharam em baixa nesta quinta-feira, arrastados por ações do setor financeiro após fracos resultados de alguns credores e uma correção nos preços dos ativos de alguns dos principais bancos estatais. As ações de Hong Kong subiram, impulsionadas por papéis de tecnologia.

As ações dos principais bancos estatais chineses têm disparado este ano, com a maioria subindo mais de 20%. Os papéis do Agriculture Bank of China atingiram uma máxima na quarta-feira, mas fecharam em queda de 4,7% nesta quinta-feira.

As ações do Citic Bank e do Bank of Communications recuaram quase 7% em Hong Kong.

Na quarta-feira, o UBS cortou sua previsão de crescimento econômico para a China em 2024 de 4,9% para 4,6%, pois espera que a atividade imobiliária mais fraca tenha um impacto maior do que o previsto anteriormente sobre a economia em geral.

As gigantes da tecnologia negociadas em Hong Kong subiram 0,5%, contrariando uma queda nas ações de tecnologia da região, depois que as previsões da Nvidia decepcionaram investidores.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,02%, a 38.362 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,53%, a 17.786 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,50%, a 2.823 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,27%, a 3.277 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,02%, a 2.662 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,75%, a 22.201 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,40%, a 3.404 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,33%, a 8.045 pontos.

(Redação de Xangai)