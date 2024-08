Inaugurado em Mococa primeiro frigorífico para a espécie Pangasius

São Paulo, 29 - O secretário executivo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Edson Fernandes, participou nesta quinta-feira em Mococa da inauguração do primeiro frigorífico das Américas destinado à espécie de peixe Pangasius. "Em um espaço com 10 mil metros quadrados, o local tem potencial para processar cerca de 40 toneladas diárias do pescado", disse a pasta em nota. O frigorífico foi construído pelo Grupo Colpani e será abastecido pela Cooperpanga, cooperativa que conta com 40 produtores de Pangasius. Em plena produção, segundo os cooperados, a unidade deve movimentar R$ 300 milhões na região.De acordo ainda com a secretaria, a demanda nacional supera a produção local. Em 2023, o Brasil importou aproximadamente R$ 500 milhões em filé do Vietnã, de acordo com a Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR). "O Pangasius no Brasil tem o mercado consumidor já consolidado, haja vista a quantidade de filés que importamos no ano passado, foram 40 mil toneladas que poderiam ser fornecidas pelos nossos aquicultores", ressaltou na nota o assessor técnico de gabinete da Secretaria de Agricultura de SP, Luiz Ayroza. A Secretaria de Agricultura disponibilizou, por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), R$ 5 milhões para incentivar a produção do pescado no Estado.