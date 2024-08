Governo dos EUA retoma programa de entrada humanitária para cidadãos de 4 países

Por Ted Hesson e Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - O governo dos Estados Unidos vai retomar uma versão atualizada de um programa de patrocínio imigratório que estava pausado neste ano por temores de fraude, afirmou nesta quinta-feira o Departamento de Segurança Nacional (DHS, em inglês).

"Com esses procedimentos atualizados, o DHS vai retomar a emissão de novas Autorizações Avançadas de Viagem e monitorar de perto como esse novo processo está funcionando daqui para frente", afirmou o departamento.

O programa é parte de um esforço do governo do presidente Joe Biden de aumentar os caminhos legais para a entrada nos EUA, desincentivando assim o cruzamento ilegal da fronteira com o México, algo criticado pelos republicanos como sendo muito permissivo.

O programa permite que até 30 mil pessoas entrem mensalmente nos Estados Unidos vindos de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela, caso tenham "patrocinadores" e cumpram outros critérios. Os patrocinadores precisam estar nos EUA legalmente e ter recursos financeiros suficientes para ajudar a pessoa por toda a duração da estadia.

As novas regras incluem um exame mais minucioso do histórico financeiro e criminal, verificação adicional para encontrar perfis fraudulentos entre os apoiadores e melhores métodos para identificar tendências de inscrições em série, informou o departamento. O órgão acrescentou que também passará a exigir as impressões digitais dos patrocinadores que estão nos EUA.

Até 30 de junho, cerca de 495 mil pessoas desses quatro países entraram em território norte-americano por meio do programa, que começou com venezuelanos em 2022 e outras nacionalidades em 2023, segundo dados do DHS.

A imigração na fronteira dos EUA com o México é um dos principais assuntos na eleição presidencial de 5 de novembro, quando a vice-presidente, a democrata Kamala Harris, enfrentará o ex-presidente, o republicano Donald Trump.