Google anuncia investimento de US$ 850 milhões em centro de dados no Uruguai

O Google anunciou nesta quinta-feira (29) que investirá US$ 850 milhões (R$ 4,8 bilhões) no Uruguai para construir um novo centro de dados da empresa, o segundo na América do Sul, comprometido com a sustentabilidade ambiental.

As novas instalações estarão localizadas no Parque de las Ciencias, a cerca de 30 km do centro de Montevidéu, e darão suporte a produtos do Google como a ferramenta de busca, YouTube, Maps e Workspace (que inclui ferramentas como Gmail, Docs e Sheets), segundo um comunicado da empresa.

"Estamos muito entusiasmados em anunciar este marco importante, que faz parte de três compromissos-chave: nossa aposta sustentada na América Latina, nosso foco na sustentabilidade e nossa forte crença no Uruguai como centro de inovação na região", disse Eduardo López, presidente do Google Cloud Latin America, citado no texto.

O centro de dados no Uruguai será o segundo da empresa na América do Sul, depois do de Quilicura, no Chile, inaugurado em 2015.

As negociações para a instalação dessa sede do gigante tecnológico norte-americano no Uruguai começaram em 2019, durante o governo do ex-presidente Tabaré Vázquez.

Em 2021, já sob a atual presidência de Luis Lacalle Pou, a empresa adquiriu o terreno de 30 hectares no departamento de Canelones onde pretende construir o centro.

Em novembro de 2023, o governo de Lacalle Pou confirmou que o Google tinha a intenção de avançar com o projeto, que a empresa finalmente anunciou nesta quinta-feira após obter neste ano as licenças ambientais necessárias.

A quantidade diária de água necessária para um centro de dados do Google gerou questionamentos de ambientalistas e acadêmicos no Uruguai, especialmente após a crise de abastecimento de água potável que a região metropolitana do país sofreu devido a uma seca histórica no ano passado.

O Google garantiu na quinta-feira que o novo centro de dados em Canelones utilizará "tecnologia de refrigeração por ar", seguindo uma "abordagem consciente do meio ambiente".

"A sustentabilidade está no coração de tudo o que fazemos, e nossos centros de dados são projetados e operados sob esses princípios. Este é um valor compartilhado com a comunidade uruguaia, e estamos comprometidos em expandir nossas operações no Uruguai e em todo o mundo de maneira responsável", afirmou López, conforme o comunicado.

Além do centro de dados em Quilicura, no Chile, o Google possui duas regiões na América Latina para o Google Cloud, ou infraestrutura em nuvem, como é conhecido o espaço virtual através do qual podem ser realizadas tarefas que antes requeriam hardware ou software.

Uma está em São Paulo, inaugurada em 2017, e a outra em Santiago, Chile, ativa desde 2021. Uma terceira está prevista para estar pronta em breve em Querétaro, México.

O Google afirmou que, quando estiver em operação, o novo centro de dados no Uruguai será integrado à rede global da empresa, que é composta por 28 centros de dados e 40 regiões do Google Cloud.

ad/cjc/am

© Agence France-Presse