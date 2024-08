Futuros do Nasdaq e S&P 500 oscilam pouco enquanto mercados avaliam resultados da Nvidia

(Reuters) - Os futuros do Nasdaq e do S&P 500 oscilavam pouco nesta quinta-feira, depois que a previsão trimestral da Nvidia não impressionou os investidores, mas uma superação das expectativas de receita e lucro sinalizou uma demanda resistente.

As ações da caíam quase 5% nas negociações pré-abertura após uma previsão de receita em grande parte em linha para o trimestre atual.

"O mercado pode estar desapontado por não ter visto uma batida maior em sua perspectiva, dadas as expectativas que agora são quase inatingíveis, mas o ponto principal aqui é que a história de longo prazo permanece intacta", disse Josh Gilbert, analista de mercado da plataforma de investimentos eToro.

Os pares no setor de semicondutores Broadcom e Advanced Micro Devices caíam 1,9% e 1,6%, respectivamente.

Entretanto, as perdas eram limitadas por ganhos nos clientes da Nvidia, que têm sido o foco da euforia do mercado com a perspectiva de que a integração da inteligência artificial aumente os lucros corporativos.

A Microsoft subia 0,5%, a Meta ganhava 0,4%, a Alphabet avançava 0,3% e a Amazon.com tinha alta de 0,6%, enquanto a Apple subia 1%.

Os mercados oscilaram entre ganhos e perdas marginais no período que antecedeu os resultados da Nvidia, uma vez que investidores esperaram para ver se a empresa manteria seu crescimento inigualável de receita. Também houve nervosismo sobre o que seus lucros poderiam significar para a trajetória de ações relacionadas à IA.

O futuro do S&P 500 subia 0,23%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,3%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,52%.

(Por Purvi Agarwal e Johann M Cherian em Bengaluru)