Freio 'por controle remoto': como nova tecnologia deixa carros mais seguros

Na edição desta semana do programa Carona, apresentamos novas tecnologias da Bosch relacionadas à segurança veicular apresentadas pela empresa na edição 2024 do Bosch Tech Day.

Diretamente de Renningen, na Alemanha, o repórter Rodrigo Barros demonstra novidades como o sistema break by wire, no qual o acionamento dos freios dispensa cabos e é totalmente eletrônico.

Conforme Barros, essa tecnologia traz como vantagens menor força e mais precisão ao pisar no pedal dos freios. O jornalista conferiu, ainda, o funcionamento by wire aplicado ao sistema de direção.

Volvo taxa motorista folgado de carro elétrico

Eletropostos da Volvo trazem recarga rápida e agora carro elétrico de outras marcas paga pelo serviço Imagem: Divulgação

Neste Carona, o apresentador Jorge Moraes entrevista Marcelo Godoy - presidente da Volvo Car Brasil e da Abeifa (Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores).

Durante a conversa, o executivo fala do projeto de instalação de estações conectadas de recarga rápida de veículos elétricos e híbridos da Volvo, que já soma cerca de 50 unidades no Brasil e caminha para chegar à meta de aproximadamente cem exemplares.

Recentemente, a marca sueca começou a cobrar R$ 4 por cada kWh, mais "taxa de conectividade" de R$ 2,50, para clientes de carros eletrificados de outras marcas, como BYD, que era responsável por 47% da ocupação dos equipamentos da marca sueca - contra 24% de veículos Volvo.

A montadora europeia também implementou uma cobrança adicional para motoristas "folgados" que, após carregarem totalmente seus veículos, impedem o uso do eletroposto por outros usuários.

Trata-se da taxa de ociosidade, que penaliza esse tipo de usuário. Após 15 minutos de tolerância, são cobrados R$ 5 a cada minuto, até que o ponto de recarga seja, finalmente, liberado ao uso de outros clientes.

Godoy também critica a decisão do governo federal de retomar a cobrança do imposto de importação para veículos eletrificados a partir do início de 2024 e que, em julho, subiu para 18% para carros totalmente elétricos, 20% para híbridos plug-in e 25% para híbridos auto recarregáveis

Elétrico 'barato' da GWM

GWM Ora 03 Skin é o carro mais acessível da GWM no mercado brasileiro e o Carona já testou Imagem: Divulgação

O Carona também destaca a versão Skin do Ora 02, a mais acessível do carro elétrio da chinesa GWM.

Com preço sugerido de R$ 150 mil, o compacto a baterias se destaca pelo design irreverente que lembra o VW Fusca.

Mesmo na versão mais em conta, o Ora 03 traz os mesmos números de desempenho da configuração GT, versão topo de linha que custa R$ 187 mil.

As duas configurações rendem 171 cv de potência e 25,5 kgfm de torque, números suficientes para acelerar de zero a 100 km/h em 8,2 segundos.

Para ficar mais barato, o Ora 03 Skin traz baterias com menor capacidade, de 48 kWh e autonomia de 232 km de acordo com o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) - contra 63 kWh e 319 km do Ora 03 GT.

A versão mais em conta do carro elétrico também perde itens como bancos dianteiros com ajustes elétricos, ventilação e massagem, mas mantém equipamentos como painel e multimídia com telas de 10,25 polegadas unidas em uma única peça.

As duas variantes do Ora 03 se destacam, ainda, pelo bom acabamento interno, idêntico em ambas as configurações, e pelos pacotes de assistências à condução, que incluem alerta de colisão, frenagem automática de emergência e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo.

Além disso, no quadro Autosserviço, o Carona explica o que é necessário alterar na documentação de automóveis envelopados, seja para mudança total na cor original, seja para personalizar a carroceria com grafismos.

Por fim, Moraes esclarece dúvidas da audiência a respeito de lançamentos recentes e futuros, além de outros temas do setor automotivo.

