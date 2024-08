Ninguém gosta de perder dinheiro, mas é certo que para alguns essa é uma preocupação que pode ter mais ou menos relevância. Em se tratando de carros, antes mesmo de fechar negócio com qualquer que seja o modelo, é natural questionar sobre a desvalorização do mesmo. Como não podemos prever o futuro, a melhor resposta para essa questão está no mercado de usados.

O raciocínio é o seguinte: enquanto carros novos são posicionados com preços bem próximos dos seus concorrentes, o mercado de usados se encarrega de 'ajustar' esses valores ao longo dos anos, considerando a aceitação do público, que pode ser maior ou menor, dependendo da reputação do modelo.

Sendo assim, voltei cinco anos no tempo para analisar quanto custavam os 10 SUVs mais vendidos de 2019 e quanto esses mesmos modelos valem hoje no mercado de usados, para comparar suas desvalorizações.

Para uma análise mais justa, considerei todos como modelo 2020. Alerta de spoiler: teve carro que fez seu dono 'perder' quase R$ 40 mil em cinco anos, enquanto outro valorizou quase R$ 2 mil no mesmo período.

EcoSport Imagem: Divulgação

1 - Ford EcoSport Storm - 26%

Não é uma surpresa ver o modelo no topo da lista, já que saiu de linha e com isso tende a perder interesse do mercado. A desvalorização nem está tão fora da média, já que a versão SE com câmbio automático custava R$ 82,9 mil em 2019 e hoje vale R$ 74,6 mil.

A responsável pelo 1º lugar do modelo é a versão Storm 4WD, que custava R$ 108,4 mil em 2019 e hoje vale apenas R$ 80,2 mil.

Compass Imagem: Divulgação

2 - Jeep Compass Longitude diesel - 23,5%

Apesar de a Jeep ir bem no mercado de novos, não consegue ter o mesmo desempenho entre os usados. A versão Longitude, com motor diesel do Compass, desvalorizou 23,5% em cinco anos. Custava R$ 162 mil em 2019 e hoje vale apenas R$ 123,9 mil, o que dá mais de R$ 38 mil.

A versão com motor flex também perdeu bastante, pois custava R$ 133 mil em 2019 e hoje vale R$ 104,7 mil.

Renegade Imagem: Divulgação

3 - Jeep Renegade Longitude flex - 21%

No caso do Renegade, as coisas se invertem. Considerando a versão Longitude, ela perdeu mais com o motor flex do que o diesel. Em 2019, o flex custava R$ 105 mil, e hoje vale R$ 82,9 mil, desvalorização de 21%. Já o diesel custava R$ 135 mil e hoje é vendido por R$ 106,8 mil.

Captur Imagem: Renault Captur Bose 2020 (Foto: Divulgação/Renault)

4 - Renault Captur Intense Bose 2.0 - 17,5%

Outro que saiu de linha, o Captur sempre derrapou nas vendas. A pior escolha sempre foi a versão 2.0, que apesar de ser mais potente, utilizava o ultrapassado câmbio automático de quatro marchas, e por isso tende a desvalorizar mais.

Em 2019, a versão Intense Bose 2.0 custava R$ 99 mil, e hoje vale R$ 81,7 mil. A mesma opção com motor 1.6 tem mais aceitação, entretanto a desvalorização é bem próxima. Custava R$ 98 mil em 2019 e hoje vale R$ 80,9 mil.

C4 Cactus Imagem: Divulgação

5 - Citroën C4 Cactus Feel Pack - 15,8%

Esse ainda aparece no site da marca, mas está prestes a sair de linha, tanto que não está nem entre os 40 SUVs mais vendidos do momento. Mas no longínquo 2019 fechou entre os 10 mais, e por isso aparece nessa lista.

C4 Cactus na versão Feel Pack, com motor de aspiração natural, custava R$ 87,5 mil e hoje vale R$ 73,7 mil. Não muda muito quando equipado com motor turbo, já que a versão Shine Pack custava R$ 100 mil e hoje vale R$ 84.800

HR-V Imagem: Divulgação

6 - Honda HR-V Touring - 8,5%

Na metade da lista começam a aparecer os modelos mais amigos dos bolsos de seus donos. Começando pelo HR-V Touring, a versão mais desejada, que mesmo tendo a complexidade do motor 1.5 turbo vai bem no mercado de usados.

Custava R$ 140 mil em 2019, o que parecia uma loucura naquela época. Mas quem apostou nessa versão hoje consegue vender por R$ 128,1 mil. Melhor ainda para quem optou pela versão LX com motor 1.8 aspirado, que custava R$ 101,7 mil e hoje vale R$ 103 mil.

Kicks Imagem: Divulgação

7 - Nissan Kicks SV - 7,9%

Aqui o único da lista que vou utilizar apenas uma versão como referência, já que todas são equipadas com o mesmo motor. Não deixa de ser curioso ver que o Kicks, de uma marca que tem fama de alta desvalorização, aparecer entre os que perdem menos valor com o passar dos anos. A versão SV, por exemplo, custava R$ 92,8 mil em 2019 e hoje é vendido por R$ 85,5 mil.

Creta Imagem: Marcos Camargo/Colaboração para o UOL

8 - Hyundai Creta Prestige - 7,2%

Outro que 'segura preço' é o Creta, que mesmo com visual polêmico do atual modelo vende muito bem e tem ótima aceitação no mercado de usados. Sua desvalorização só não é menor devido à versão Prestige, que era a mais completa, mas como vem com o motorzão 2.0 mais "beberrão", tem menor procura. Custava R$ 108 mil em 2019, e hoje é vendido por R$ 100,2 mil.

Já a versão Pulse com motor 1.6, quase não perdeu valor, pois custava R$ 95 mil, e hoje vale R$ 91,8 mil.

Duster Imagem: Murilo Góes/UOL

9 - Renault Duster Dynamique 4WD - 6,1%

Segundo Renault da lista, o Duster desvaloriza bem menos que seu irmão Captur. A versão Dynamique 4WD, com motor 2.0, câmbio manual e tração 4x4, custava R$ 81,4 mil em 2019 e hoje vale R$ 76,4 mil.

Se você achou bom, espere para ver a versão Expression com motor 1.6 e câmbio CVT, que custava R$ 71,8 mil e hoje vale R$ 73,5 mil.

T-Cross Imagem: foto: Volkswagen | Divulgação

10 - Volkswagen T-Cross Highline - 2,7%

O modelo campeão é o T-Cross, o SUV que menos desvalorizou nos últimos cinco anos. A versão Highline com motor 1.4, custava R$ 110 mil em 2019, ano de seu lançamento, e hoje vale R$ 107 mil.

Já a versão Comfortline com motor 1.0, custava R$ 100 mil e hoje vale R$ 97,4 mil. Não por acaso, o T-Cross é o SUV mais vendido do momento.

