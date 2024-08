Crescimento econômico dos EUA no 2º trimestre é revisado para cima

A economia dos EUA cresceu mais do que se pensava inicialmente no segundo trimestre, em meio a fortes gastos dos consumidores, enquanto os lucros das empresas se recuperaram, o que deve ajudar a sustentar a expansão.

O Produto Interno Bruto aumentou a uma taxa anualizada de 3,0% no segundo trimestre, informou o Departamento de Comércio em sua segunda estimativa do PIB do segundo trimestre nesta quinta-feira. Essa foi uma revisão para cima em relação à taxa de 2,8% registrada no mês passado.

A economia cresceu a 1,4% no primeiro trimestre. Economistas consultados pela Reuters previram que o dado do segundo trimestre não sofreria revisão.

Os gastos do consumidor, que respondem por mais de dois terços da economia, aumentaram a uma taxa revisada para cima de 2,9%. Anteriormente, havia sido relatado um crescimento em um ritmo de 2,3%. Isso compensou os rebaixamentos no investimento empresarial, nas exportações e no investimento em estoques privados.

Os gastos estão sendo sustentados, em parte, por ganhos salariais, mas o ímpeto está diminuindo à medida que o mercado de trabalho entra em marcha lenta. A renda pessoal aumentou em US$ 233,6 bilhões no segundo trimestre, uma revisão para baixo de 4,0 bilhões de dólares em relação à estimativa anterior.

Os lucros corporativos, incluindo ajustes de avaliação de estoques e de consumo de capital, aumentaram US$ 57,6 bilhões.

Quando medida pelo lado da renda, a economia cresceu a uma taxa de 1,3% no último trimestre. A renda interna bruta aumentou 1,3% no trimestre de janeiro a março.