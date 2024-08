Colapinto, argentino que fará estreia na F1, considera 'loucura' que o comparem a Messi

O piloto argentino Franco Colapinto, que fará sua estreia na Fórmula 1 neste fim de semana no Grande Prêmio da Itália, declarou nesta quinta-feira (29) que as comparações com o astro do futebol Lionel Messi são desproporcionais.

Colapinto será o primeiro piloto argentino em mais de duas décadas a competir na F1 após assumir a vaga do americano Logan Sargeant até o final da temporada.

Essa nomeação encantou os torcedores argentinos, que não hesitaram em comparar o piloto com Messi e seu feito na última Copa do Mundo de 2022, uma comparação louca na opinião de Colapinto.

"É muito difícil se sentir como Lionel Messi, não sei como é se sentir assim", disse Colapinto aos jornalistas. "Mas às vezes vejo que me comparam e penso 'Gente, vocês são malucos!'. Messi é como Deus, não dá. Como podem me comparar a ele?".

Colapinto baixou as expectativas antes de sua estreia pela Williams, equipe que soma apenas quatro pontos no Mundial de construtores.

"Não espero muito... só quero ir passo a passo. Quero me concentrar em mim mesmo", declarou o argentino.

"Isso é o principal, eu acho. Ser capaz de manter o foco no meu trabalho. Ser capaz de fazer o que a equipe espera. E, para ser sincero, estou mais do que seguro de que posso fazer isso", acrescentou.

Franco Colapinto, que assumiu o volante de Logan Sargeant na Williams na terça-feira, se tornará o primeiro piloto argentino na F1 após 23 anos, quando Gastón Mazzacane competiu na categoria (temporadas de 2000 e 2001).

O Grande Prêmio da Itália começa no circuito de Monza nesta sexta-feira, com as duas primeiras sessões de treinos livres.

