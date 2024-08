China continuará a adotar medidas de política monetária para apoiar economia, diz PBoC

O presidente do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), Pan Gongsheng, afirmou que o país continuará a adotar medidas de "instância acomodatícia" na política monetária para aumentar o apoio financeiro da economia real por meio da utilização de "ferramentas variadas". "A política monetária prudente é flexível, moderada, precisa e eficaz", pontuou a autoridade, segundo nota divulgada hoje, no site do BC chinês.

O PBoC também estudará iniciativas de incremento de reservas, fortalecimento de políticas macroeconômicas e suporte para a consolidação da recuperação econômica, disse Pan.

Os comentários do presidente do PBoC foram realizados em um simpósio, que ocorreu no dia 26 de agosto, com delegados do banco central, economistas chineses e diretores de empresas financeiras para analisar a situação econômica da China.

Em nota, o BC chinês informou que os especialistas fizeram diversas sugestões sobre como ampliar a demanda efetiva, melhorar o consumo, estabilizar expectativas e aumentar a confiança doméstica, além de promover o desenvolvimento saudável do mercado imobiliário.