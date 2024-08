Casa Brasil Paralímpico é inaugurada com samba e comemoração das primeiras medalhas do país em Paris

A abertura da Casa Brasil Paralímpico em Paris começou com o pé direito, com a comemoração das primeiras medalhas para o país nos Jogos de 2024, entre elas um ouro. Tudo embalado por muito samba e inclusão.

Renan Tolentino, da RFI em Paris

O espaço de mil metros quadrados em Saint-Ouen, ao norte da região metropolitana de Paris, foi inaugurado na noite desta quinta-feira (29) com a presença de representantes do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), convidados e jornalistas.

A animação da noite ficou por conta do projeto Samba Inclusivo da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP), que conta com uma bateria composta por músicos e passistas com deficiência, entre eles o multi-instrumentista Luan Richard, que tem deficiência visual. Também marcaram presença integrantes do Movimento Verdade Amarelo, torcida organizada do Brasil, que está em Paris desde as Olimpíadas incentivando os atletas, e que também ficaram para as Paralimpíadas.

"A gente está conhecendo ainda o espaço como ele é, a estrutura, mas parece bem bacana, tem um telão gigante para ver os jogos, tem estrutura de comida, bebida, aconchegante. Dá para os brasileiros virem aqui tranquilo e quem gostar de ver o Brasil também. Vai se sentir muito bem, confortável e torcer pelo Brasil, que é o principal", avalia Roberto Vitor, de 42 anos, integrante do MVA.

Para deixar o clima ainda mais festivo, o Brasil conquistou hoje suas primeiras medalhas nas Paralimpíadas de Paris, todas na natação: um bronze, uma prata e um ouro. A medalha dourada foi conquistada por Gabriel Araujo, o Gabrielzinho, nos 100m costas da classe S2.

"A expectativa é chuva de medalhas para o Brasil nessas Paralimpíadas. A gente espera que nossa torcida possa ajudar o Brasil a superar o desempenho dos últimos jogos, quando conquistou 72 medalhas. E é perfeito, não tem coisa melhor do que já estrear com ouro. Maravilhoso o Gabrielzinho", comemorou Fernanda Zaguis, 37 anos, que também faz parte do MVA.

Programação

Assim como nos Jogos Olímpicos, a ideia é que o local seja um ponto de encontro para os torcedores acompanharem as competições e também festejarem as conquistas com os medalhistas brasileiros durante os 12 dias dos Jogos Paralímpicos, que se encerram em 8 de setembro.

Haverá transmissão de jogos e intervenções artísticas. O objetivo é apresentar a cultura brasileira aos diversos países presentes nos Jogos de Paris 2024, por meio da sua música, gastronomia e espírito esportivo.

Por isso, quem for ao espaço também terá a chance de provar comidas típicas do Brasil. Entre as opções gastronômicas, por exemplo, há o espaço de Minas Gerais, com degustação gratuita dos principais sabores do estado, como o pão de queijo.

Inclusão em Jogo

A programação cultural será sendo comandada pelo projeto Samba Inclusivo da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo.

Quem passar pelo local também terá a oportunidade de conferir projetos inclusivos em diferentes áreas, como a Central de Intermediação em Libras (CIL), da prefeitura de São Paulo, que promove o evento. O serviço disponibiliza chamadas em vídeo com o suporte de um intérprete de Libras.

A partir desta sexta-feira (30), a Casa Brasil Paralímpico será aberta ao público, com horário de funcionamento de 15h às 23h.

A expectativa é que sejam recebidos 4 mil visitantes diários no local, segundo o CPB.