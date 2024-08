Cafeteria para portadores de Alzheimer é inaugurada na Itália

TROIA, 29 AGO (ANSA) - Os portadores de Alzheimer, em Troia, na Puglia, sul da Itália, têm agora um café para chamar de seu. Anunciado nesta quarta-feira (28), o Caffè Alzheimer será um lugar voltado a quem sofre da doença e a seus familiares, de modo a proporcionar a inclusão social e prevenir o isolamento dos afetados com a enfermidade degenerativa.

"[O Caffè Alzheimer ]será um espaço onde familiares e cuidadores terão a possibilidade de se encontrar, de trocar informações, de conhecer melhor a doença graças à presença de especialistas [na área]", explicou o prefeito da cidade, Francesco Caserta.

O Caffè Alzheimer terá como sede o asilo San Giovanni di Dio, em Troia. Apesar de sua estrutura ser financiada pelo governo da Puglia e pelo Ministério do Trabalho, a idealizadora da proposta é Filomena Casoli, que há anos convive com pessoas afetadas com o problema.

"O projeto nasceu da minha experiência pessoal. O Alzheimer muda a existência do paciente e de todas as pessoas a seu redor.

Nos últimos anos, tornei-me um ponto de referência para muitas famílias que precisavam de informações sobre os cuidados com o doente", contou Casoli.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a doença de Alzheirmer afeta mais de 50 milhões de pessoas no mundo, sendo responsável por 70% dos casos de demência mundial. De acordo com estimativa do Alzheimer's Disease International [Doença de Alzheimer Internacional], até 2050 o número de diagnósticos da doença pode ultrapassar 131 milhões.

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva e ainda sem cura, que impacta a memória, linguagem e a percepção do mundo. Afeta pessoas acima de 65 anos. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.