Café atrapalha absorção de alguns nutrientes; veja quais

Algumas combinações são clássicas na culinária do dia, mas quando o assunto é nutrição, nem sempre elas são boas escolhas. A união de ingredientes e a forma de preparo influenciam na chamada biodisponibilidade dos nutrientes, ou seja, na facilidade como o nutriente é absorvido e metabolizado, tornando-se disponível para ação no organismo.

Para facilitar o entendimento, é quando a vitamina C ou o ferro são mais facilmente absorvidos quando consumimos uma laranja ou uma concha de feijão, respectivamente.

O primeiro cuidado é na hora de combinar os ingredientes. Algumas misturas acabam atrapalhando a ação de certos nutrientes. É o caso do café com leite. A mistura faz com que a cafeína presente no café atrapalhe a absorção do cálcio.

Não é um problema tomar, mas se essa for a única ingestão de leite do dia, é bom ficar atento. Mariana Bechelli, nutricionista

Para aproveitar melhor o cálcio do leite nessa preparação, uma recomendação é colocar uma proporção maior dele no café, de forma que a bebida não fique muito escura. Além disso, se você não abre mão da combinação, fique atento para ter mais fontes de cálcio no seu dia a dia.

O cálcio é fundamental em vários processos fisiológicos, como a contração muscular e a manutenção da pressão sanguínea. Como a principal reserva dele no organismo está exatamente nos ossos e nos dentes, uma ingestão deficiente do mineral favorece sua remoção desses depósitos para garantir que as concentrações no sangue se mantenham adequadas. Isso aumenta o risco de osteopenia e osteoporose (redução branda e severa da densidade óssea, respectivamente).

Outras combinações problemáticas

O cálcio não é o único desafeto da cafeína. O café costuma ser muito consumido após refeições, principalmente para segurar aquela sonolência depois do almoço. Mas a cafeína também atrapalha a absorção do ferro. "É melhor aguardar pelo menos uma hora para degustar a bebida", recomenda Bechelli.

O ferro é um elemento essencial para o nosso corpo e é responsável principalmente pela fabricação das células vermelhas do sangue e pelo transporte do oxigênio. A deficiência do mineral no organismo compromete grande parte do metabolismo celular e pode causar diversos problemas de saúde, que vão desde fadiga até alterações cardiovasculares, imunológicas e anemia.

Além do ferro e do cálcio, a cafeína e também o tanino presente na bebida prejudicam a absorção das vitaminas C, D, do complexo B e minerais como zinco, cobre, magnésio e potássio.

Por isso, ingerir a bebida logo após as refeições não é o mais recomendado —embora não seja proibido, desde que se mantenha uma alimentação saudável e equilibrada no restante do dia para conseguir absorver todos os nutrientes de que o corpo precisa.

*Com informações de reportagens publicadas em 24/09/2019, 27/09/2021 e 18/01/2018.