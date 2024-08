Cade aprova joint venture entre Grupo Viva e Cromogenia Espanha para fábrica no Brasil

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a criação de uma joint venture entre o Grupo Viva e a Cromogenia Espanha, do Grupo Units, para construção de uma fábrica de produtos químicos no Brasil. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

A nova empresa se chamará Cromogenia Brasil.

De acordo com o processo no Cade, a Cromogenia Espanha já atua como fornecedora de determinados produtos para algumas empresas do Grupo Viva.

Com a operação será disponibilizado, pela Viva, um terreno no município de Ibiporã, Paraná, em que ambas as empresas construirão uma nova fábrica.

Para o Grupo Viva, o negócio reforça "o compromisso com o mercado brasileiro de curtimento de peles e couros, além de ser interessante por envolver mais uma etapa (referente à fabricação dos produtos químicos) do seu processo de produção".

Já para o Grupo Units, a operação permite "aumentar sua capacidade produtiva e competitividade, aprimorar a distribuição de seus produtos e, consequentemente, melhorar o atendimento às necessidades do mercado brasileiro".