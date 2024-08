Brasil tem 3 estados com menos de 1 milhão de habitantes; saiba quais

Roraima, Acre e Amapá são os três estados menos populosos do Brasil, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (29) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O que aconteceu

No total, o Brasil tem população estimada de 212.583.750 habitantes. Os dados referentes a 1º de julho de 2024 foram publicados no Diário Oficial da União de hoje.

Quarta região mais populosa do país, o Norte tem três estados com número de habitantes inferior a um milhão, segundo o IBGE. Roraima é o menos populoso com 716.793 habitantes, seguido pelo Amapá com 802.837 e depois vem o Acre com 880.631. No Norte, o estado com o maior número de pessoas é o Pará, com 8.664.306.

A região Sudeste concentra o maior número de brasileiros. São Paulo encabeça a lista com um total de 45.973.194 pessoas. Em seguida aparecem Minas Gerais com 21.322.691, e o Rio de Janeiro com 17.219.679.

O Nordeste é a segunda região com mais habitantes. A Bahia lidera no quesito populacional, com 14.850.513. Penambuco com 9.539.029 e o Ceará com 9.233.656 completam o top três entre os mais populosos da região.

Em terceiro no número de habitantes aparece o Sul do país. Na região, o Paraná concentra o maior número de habitantes, com 11.824.665. O Rio Grande do Sul tem 11.229.915, enquanto Santa Catarina tem 8.058.441.

O Centro-oeste é a região menos habitada do Brasil. Goiás tem 7.350.483 habitantes, seguido por Mato Grosso com 3.836.399. O Distrito Federal vem em terceiro com 2.982.818 habitantes, e o Mato Grosso do Sul em quarto, com 2.901.895.

Entre as capitais mais populosas, duas são do Sudeste e uma do Nordeste: São Paulo (SP) tem 11.895.578, Rio de Janeiro soma 6.729.894, enquanto Fortaleza aparece em terceiro com 2.574.412.

Norte tem duas das três capitais com menos habitantes: Palmas (TO) com 323.625 e Boa Vista (RR), com 470.169. Entre as duas está a representante do Sudeste, Vitória (ES), com 342.800 pessoas, e que aparece em segundo na lista de três menos populosas.

Veja a população por estado no Brasil:

São Paulo - 45.973.194

Minas Gerais - 21.322.691

Rio de Janeiro - 17.219.679

Bahia - 14.850.513

Paraná - 11.824.665

Rio Grande do Sul - 11.229.915

Pernambuco - 9.539.029

Ceará - 9.233.656

Pará - 8.664.306

Santa Catarina - 8.058.441

Goiás - 7.350.483

Maranhão - 7.010.960

Amazonas - 4.281.209

Paraíba - 4.145.040

Espírito Santo - 4.102.129

Mato Grosso - 3.836.399

Rio Grande do Norte - 3.446.071

Piauí - 3.375.646

Alagoas - 3.220.104

Distrito Federal - 2.982.818

Mato Grosso do Sul - 2.901.895

Sergipe - 2.291.077

Rondônia - 1.746.227

Tocantins - 1.577.342

Acre - 880.631

Amapá - 802.837

Roraima - 716.793