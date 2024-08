Brasil tem 26 cidades com até 1.500 habitantes; menos populosa fica em MG

Há 26 municípios no Brasil com população abaixo de 1.500 habitantes, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (29) pelo IBGE. Somadas, essas cidades abrigam 33.238 pessoas — ou 0,02% da população total do país, calculada em 212,5 milhões.

O que dizem os números

Cidade mineira é a menos populosa do Brasil, com 854 habitantes. Serra da Saudade (MG), a cerca de 260 km de Belo Horizonte, está à frente de Anhanguera (GO), com 921 moradores, e Borá (SP), com 928 pessoas. Esses são os únicos três municípios brasileiros com população de até 1.000 pessoas, de acordo com o IBGE.

Minas tem outros 5 municípios com população de até 1.500. São eles: Cedro do Abaeté (1.091), São Sebastião do Rio Preto (1.248), Grupiara (1.426), Doresópolis (1.496) e Paiva (1.498). Junto a Serra da Saudade, as seis cidades respondem por apenas 0,04% da população de todo o estado, que é de 21,3 milhões — o segundo mais populoso do Brasil, atrás de São Paulo.

Todas as dez cidades brasileiras mais populosas são capitais. São Paulo (11.895.578), Rio de Janeiro (6.729.894) e Brasília (2.982.818) lideram o ranking, seguidas por Fortaleza (2.574.412) e Salvador (2.568.928). A primeira não-capital a aparecer nesta lista é Guarulhos (13º), na Grande São Paulo, com 1.345.364 habitantes.

Cidades com até 1.500 habitantes

Serra da Saudade (MG): 854

Anhanguera (GO: 921

Borá (SP): 928

Araguainha (MT): 1.006

Nova Castilho (SP): 1.074

Cedro do Abaeté (MG): 1.091

André da Rocha (RS): 1.157

União da Serra (RS): 1.186

Oliveira de Fátima (TO): 1.211

São Sebastião do Rio Preto (MG): 1.248

Coqueiro Baixo (RS): 1.311

Engenho Velho (RS): 1.317

Nova Aliança do Ivaí (PR): 1.327

Miguel Leão (PI): 1.352

Jardim Olinda (PR): 1.353

Carlos Gomes (RS): 1.387

Tupanci do Sul (RS): 1.398

Uru (SP): 1.419

Cachoeira de Goiás (GO): 1.419

Grupiara (MG): 1.426

Lagoa Santa (GO): 1.426

Guabiju (RS): 1.442

Flora Rica (SP): 1.492

Doresópolis (MG): 1.496

Paiva (MG): 1.498

Crixás do Tocantins (TO): 1.499

Municípios com mais de 1 milhão

São Paulo (SP): 11.895.578

Rio de Janeiro (RJ): 6.729.894

Brasília (DF): 2.982.818

Fortaleza (CE): 2.574.412

Salvador (BA): 2.568.928

Belo Horizonte (MG): 2.416.339

Manaus (AM): 2.279.686

Curitiba (PR): 1.829.225

Recife (PE): 1.587.707

Goiânia (GO): 1.494.599

Belém (PA): 1.398.531

Porto Alegre (RS): 1.389.322

Guarulhos (SP): 1.345.364

Campinas (SP): 1.185.977

São Luís (MA): 1.088.057

População por estado