Prefeito de Sertânia (PE) sofre tentativa de homicídio; autor é procurado

O prefeito de Sertânia (PE), Ângelo Ferreira (PSB), sofreu uma tentativa de homicídio na tarde desta quinta-feira (29).

O que aconteceu

Informação foi confirmada pela SDS (Secretaria de Defesa Social). O político de 71 foi atacado com uma arma branca, segundo a nota enviada ao UOL. Ele foi socorrido e levado para hospital. Ainda não há informações em quais circunstâncias o ataque ocorreu e sobre o estado de saúde dele.

Operação é realizada em busca de agressor. Policiais militares do Bepi (Batalhão Especializado de Policiamento do Interior), do 3º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e do serviço de inteligência, além de policiais civis, procuram pelo suspeito do ataque ao prefeito. Ninguém foi preso, por enquanto.

Nas redes sociais, o perfil oficial do prefeito pediu orações. "Pedimos calma nesse momento de comoção. Vamos todos fazer nossas orações em casa pela plena recuperação do prefeito", diz publicação. A reportagem procurou a assessoria de comunicação da Prefeitura de Sertânia e aguarda retorno.

O prefeito de Recife, João Campos, se disse estarrecido e cobrou autoridades. "É preciso dar um basta nesta onda de ódio e violência. As autoridades competentes precisam atuar com firmeza, punindo os culpados. Seguimos na torcida pela recuperação de Ângelo, pedindo a Deus que apoie sua família neste momento tão difícil", escreveu ele.

Soube agora do atentado ocorrido contra o prefeito de Sertânia, Ângelo Ferreira. Estou acompanhando de perto seu estado de saúde e rezando por sua recuperação. A Secretaria de Defesa Social já está atuando no caso com determinação de apuração rigorosa. Raquel Lyra, governadora do estado, nas redes sociais

Médico veterinário, Ângelo Ferreira é também ex-deputado estadual e atual prefeito de Sertânia. Ele não está concorrendo nas eleições deste ano.