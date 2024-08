Por R$ 530, cadeira gamer promete maior conforto para jogos ou home office

Quem passa longas horas do dia em frente ao computador, seja no home office ou durante a gameplay, pode enfrentar problemas como dores e má postura. Para ajudar nisso, o Guia de Compras UOL encontrou a cadeira gamer Stillus, que promete ergonomia e conforto para profissionais e gamers.

Segundo o fabricante, essa cadeira possui encosto reclinável, ajuste na altura e também apoio para os pés, que facilita manter uma boa postura. Veja as características desse produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz o fabricante sobre a cadeira?

É ergonômica

Possui regulagem de altura e encosto reclinável

Apoio de pés

Com almofadas

Suporta até 120 kg

Disponível em diferentes cores, que variam de preço

Garantia de três meses (Magalu e Shopee)

O que diz quem comprou

Na Magalu, a cadeira gamer tem avaliação média de 4,2 estrelas (máximo de cinco), enquanto na Shopee são 4,7. Os consumidores elogiaram a facilidade na montagem e a qualidade do produto.

Chegou rápido, bem embalada, manual e com a chave para montar! Muito fácil a montagem e qualidade muito boa, estou muito satisfeita com a compra! Leticia

A cadeira é confortável, os rodízios são suaves e deslizam fácil, o descanso dos pés é ergonômico, assim como os encostos suplementares (estes dão suporte à mais para as costas). Estou satisfeita com o preço, o prazo de entrega e com a qualidade do produto. Fabiola Vanessa

O envio foi super rápido, deu uma empacada na central de Santana de Parnaíba (não é culpa do vendedor) mas mesmo assim chegou 3 dias antes do prazo previsto. Veio muito bem embalada, achei bem fácil de montar, acompanhando o papel com as fotinhas, a única coisa é a parte de apoio do pé, aquela almofada que fica embaixo do assento, não vem explicando como montar, mas pra mim valeu super apena, eu usei a almofada que seria pros pés pra por nas costas e deixar mais confortável enquanto eu trabalho. Pra mim valeu a pena, recomendo, ótimo custo-benefício. Sarah Lima

Agora sim estou animada pro meu home office! Que qualidade, que embalagem ótima. Produto excelente e recebido sem nenhuma avaria. Muito satisfeita, recomendo! Lalah Lima

Pontos de atenção

Nos comentários avaliativos, alguns consumidores ficaram insatisfeitos com a qualidade do estofado e revestimento, além de dificuldades com o manual de montagem.

Excelente custo-benefício. A cadeira é muito boa para o preço. A única coisa que poderia melhorar é a qualidade do estofado, mas, considerando o valor está muito bom. Ah, o manual de montagem não contém a parte referente ao apoio de pé, mas, nada que você não possa intuir com um pouco de lógica. Raffa

Cadeira gamer muito bonita e confortável, a única coisa que deixo como uma ressalva, é que no manual de montagem, é um pouco confuso e não tem as instruções de montagem do suporte para os pés, mas eu me virei aqui e consegui montar certinho. Fábio Guimarães

A cadeira chegou em perfeitas condições e bem embalada. Quanto ao produto, no geral, eu gostei mas achei a parte do revestimento um pouco frágil. Edvaldo Barbosa

Condiz com o anúncio, porém, o manual de instruções deveria ser melhor, sobrou um parafuso preto pequeno que não faço ideia de onde vai e também o encosto da cadeira não fica firme. Givas Jr

