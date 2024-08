Alemanha reforça legislação sobre armas e migração em resposta ao atentado de Solingen

O governo alemão anunciou, nesta quinta-feira (29), um endurecimento das leis sobre o porte de armas brancas e dos benefícios para determinados solicitantes de asilo, após o ataque a facadas na última sexta-feira na cidade de Solingen.

O porte de armas brancas será proibido especialmente durante festivais e feiras e em trens e ônibus de longa distância, disse a ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser.

"O ataque em Solingen nos chocou profundamente e [...] o governo está respondendo com medidas mais duras", disse a ministra, em uma coletiva de imprensa em Berlim.

O ataque, cujo suposto autor, um cidadão sírio, foi preso, deixou três mortos e oito feridos em uma festa popular na cidade ocidental, reivindicada pela organização Estado Islâmico (EI).

A ministra também anunciou a abolição dos benefícios para os solicitantes de asilo que entraram em outro país da União Europeia (UE) antes de chegar à Alemanha.

O ataque em Solingen aumentou a pressão sobre os três partidos da coalizão do primeiro-ministro Olaf Scholz (social-democratas, verdes e liberais) antes das eleições regionais do próximo domingo no leste do país, onde a Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema direita, está despontando como vencedora.

clp/smk/js/bc/jmo/dd

© Agence France-Presse