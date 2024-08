Advogado e filho de candidato é morto a tiros em frente de escritório em SP

Do UOL, em São Paulo

Um advogado de 25 anos foi morto a tiros na frente do seu escritório na manhã de quarta-feira (28) na região do Parque Três Marias em Taubaté, no interior de São Paulo.

O que aconteceu

A vítima foi identificada como Leonardo Bonafé. Ele é filho do advogado Flávio Bonafé (MDB), candidato a prefeito de São Luiz de Paraitinga (SP), na região do Vale do Paraíba.

Leonardo estava dentro do carro dele quando foi atingido pelos disparos. Os tiros foram disparados de outro automóvel, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo.

O celular do advogado e o seu veículo foram apreendidos. Foram solicitados exames ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal).

O caso foi registrado como homicídio. O crime está sob investigação na Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté. "As diligências visando a identificação da autoria e esclarecimento dos fatos seguem em andamento", finalizou a pasta. A SSP-SP não informou se um possível crime político é investigado.

A reportagem apurou que o velório e sepultamento do advogado ocorreram em São Luiz de Paraitinga.

Equipe de pai postou imagens de Leonardo

No Instagram do candidato, a equipe de Flávio publicou uma homenagem. "O Leo é o meu melhor amigo, meu parceiro, somos uma família unida, que amamos um ao outro e estamos a todos os momentos juntos", disse o pai da vítima em um trecho do vídeo.

Mãe de Flávio escreveu na publicação que o "filho sempre será o orgulho da família". "Não estou tendo forças. Vá em paz. Te amo muito", continuou. No seu perfil, Luciana Bonafé publicou uma foto ao lado de Leonardo e escreveu: "Meu filho, você não imagina a falta que você vai fazer. Até qualquer dia... Te amo e vou te amar para sempre".

Um amigo leal. Um filho amado. Um jovem competente e cheio de planos que teve sua trajetória interrompida por conta de um crime cruel e bárbaro. Sua memória ficará eternizada em todos os que tiveram o privilégio de te conhecer.

Legenda da publicação no Instagram de Flávio

OAB-SP lamenta morte

A seccional da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em São Paulo expressou "repulsa e profunda consternação" com o homicídio. "Este ato brutal representa um ataque direto e intolerável ao Estado de Direito. A OAB-SP continuará atenta para garantir que o caso seja rigorosamente investigado, com os culpados sendo identificados e devidamente punidos."

A seccional também informou que está em contato com as subseções de São Luiz do Paraitinga e Taubaté para oferecer apoio à comunidade jurídica. O órgão local também disse que exigirá uma resposta rápida da Justiça e presta solidariedade aos familiares e amigos da vítima.