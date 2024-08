Homem que matou 4 crianças em ataque a creche em SC é condenado a 220 anos

Após um ano e quatro meses do ataque a uma creche no Vale do Itajaí que deixou quatro crianças mortas, o homem identificado como autor dos crimes foi condenado a 220 anos de reclusão em regime fechado.

O que aconteceu

A sentença foi dada após júri popular realizado nesta quinta-feira (29). A sessão do Tribunal do Júri durou 11 horas e aconteceu na comarca de Blumenau, onde ocorreu o massacre.

Homem foi condenado a 220 anos de prisão em regime fechado. À época com 25 anos, o homem pulou o muro da creche e atacou crianças com uma machadinha. Após a ação, ele se entregou para a Polícia Militar e permaneceu preso desde então.

Acusado foi julgado por quatro homicídios qualificados e cinco tentativas de homicídio qualificado — com motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas. Todas as vítimas do ataque tinham menos de 14 anos.

As vítimas foram: Bernardo Cunha Machado, de cinco anos, Bernardo Pabst da Cunha e Enzo Marchesin Barbosa, de quatro anos, e Larissa Maia Toldo, de sete anos.

Em votação secreta, maioria decidiu pela condenação. A sessão foi composta por sete pessoas no júri, sendo quatro homens e três mulheres. Com início às 8h30 e fim às 19h, a audiência contou com a oitiva das testemunhas de acusação, seguida pela defesa. O Tribunal do Júri foi presidido pela juíza Fabíola Duncka Geiser, titular da 2ª Vara Criminal da comarca.

O UOL não teve acesso à defesa do condenado. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

A Creche Bom Pastor, no bairro Velha, em Blumenau, foi invadida no dia 5 de abril de 2023. Um homem de 25 anos, portando uma machadinha, atacou crianças com golpes na região superior do corpo.

Na ação, quatro crianças morreram e cinco ficaram feridas. O ataque aconteceu no período matutino, quando muitas crianças participavam de atividades educacionais.

O autor se entregou a polícia. Momentos após o ataque, o homem foi até o Batalhão da PM e se entregou. Ele tinha, de acordo com a Polícia Civil, passagens por porte de drogas, lesão e dano.