Ações sobem na Europa após impulso de dados de inflação ofuscar decepção com Nvidia

Por Pranav Kashyap e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 subiu nesta quinta-feira e o índice de referência da Alemanha fechou em um recorde, com impulso das ações de tecnologia, depois que dados mais brandos sobre a inflação aumentaram esperanças de cortes nos juros e compensaram uma certa decepção com os resultados trimestrais da Nvidia.

A inflação alemã diminuiu para 2% em agosto, abaixo dos 2,3% previstos por analistas. Os preços na Espanha também diminuíram mais do que o esperado, com a inflação harmonizada pela União Europeia chegando a 2,4% em agosto, seu ritmo mais lento em um ano.

O STOXX 600 fechou em alta de 0,76%, a 524,57 pontos, perdendo por pouco um novo recorde de fechamento, enquanto o DAX da Alemanha subiu 0,69%, a 18.912,57 pontos, e registrou um recorde.

Dados reforçaram esperanças de que o Banco Central Europeu (BCE) cortará os juros novamente em setembro, conforme formuladores de política monetária enfatizaram a necessidade de ver a inflação continuar a cair.

"(Os dados) são vistos dando ao BCE uma chance maior de ser um pouco mais flexível com a política monetária do que talvez as pessoas esperassem", disse Russ Mould, diretor de investimentos da AJ Bell.

O setor de tecnologia saltou 2,2%, com o melhor desempenho setorial, com investidores ignorando a previsão trimestral da fabricante de chips norte-americana Nvidia, que não atendeu às grandes expectativas de alguns investidores.

Investidores se prepararam para possíveis repercussões nas ações globais, caso a queridinha da inteligência artificial apresentasse resultados menos do que impressionantes, mas as ações de chips da Europa, de modo geral, não foram pressionadas.

ASM International, STMicroelectronics e ASML Holding subiram entre 3% e 3,7%. A empresa de software SAP SE avançou quase 2%.

O STOXX 600 registra um ganho de quase 10% em relação aos menores níveis em seis meses registrados em agosto, após uma forte venda global, conforme aumentaram as expectativas de uma política monetária mais flexível nos EUA e na Europa.

Os dados de inflação e desemprego da zona do euro serão acompanhados de perto na sexta-feira.

Os setores do STOXX 600 terminaram no território positivo, com exceção de serviços públicos, seguros e imobiliário, que caíram entre 0,2% e 1,8%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,43%, a 8.379,64 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,69%, a 18.912,57 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,84%, a 7.640,95 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,92%, a 34.192,06 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,23%, a 11.358,60 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,07%, a 6.713,77 pontos.