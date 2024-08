Ações da Gerdau avançam após controlada levantar R$1,77 bi relativos a processo envolvendo ICMS

(Reuters) - As ações da Gerdau e da holding Metalúrgica Gerdau avançavam mais de 1% nesta quinta-feira, após anunciarem na noite da véspera que a controlada Gerdau Aços Longos levantou 1,77 bilhão de reais relacionados a processo sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e Cofins.

A companhia levantou o montante, que estava depositado judicialmente, em decorrência do trânsito em julgado de decisão de pedido de cumprimento provisório de sentença.

"Diante do exposto..., a Gerdau teve a conversão do referido recurso financeiro em disponibilidade, bem como, ingressará com Pedido de Habilitação de Crédito junto à Receita Federal do Brasil, com vistas a compensação de crédito tributário decorrente de pagamento indevido ou a maior, no valor de 786 milhões de reais, à razão de 1/60 avos/mês."

De acordo com a Gerdau, o ganho relativo aos créditos tributários já está reconhecido nas demonstrações financeiras das companhias, não havendo, portanto, efeito material a ser registrado nos resultados do exercício em curso.

Por volta de 12:48, as preferenciais da Gerdau avançavam 1,83%, a 18,39 reais, enquanto as preferenciais da Metalúrgica Gerdau subiam 1,36%, a 10,47 reais. No mesmo horário, o Ibovespa recuava 0,82%.

(Por Paula Arend Laier)