Ações da Azul desabam mais de 20% com preocupações sobre eventuais opções para lidar com dívida

(Reuters) - As ações da Azul desabavam mais de 20% na bolsa paulista nesta quinta-feira, renovando mínimas históricas, em meio a preocupações de investidores com eventuais estratégias que a companhia aérea possa buscar para lidar com suas dívidas.

De acordo com reportagem da Bloomberg News publicada na quarta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto, a Azul está avaliando opções que vão desde uma oferta de ações até a apresentação de um pedido de recuperação judicial para fazer frente às obrigações de dívida que se aproximam.

A companhia também está trabalhando ativamente para realizar uma combinação de negócios com a Gol para convencer os credores de que uma nova entidade combinada teria níveis de dívida mais baixos e melhores perspectivas de crescimento, de acordo com a Bloomberg News.

Por volta de 11h45:, os papéis desabavam 21,38%, a 5,7 reais, pior desempenho com folga do Ibovespa, que cedia 0,74%. Na mínima até o momento, chegaram a 5,35 reais.

Analistas do UBS BB lembraram em relatório a clientes nesta quinta-feira que um plano de reestruturação da ordem de 800 milhões de dólares foi fechado com arrendadores, com parte do pagamento ocorrendo com emissão de ações a 36 reais.

Ao mesmo tempo, Alberto Valerio e equipe acrescentaram que a Azul tem feito esforços para lançar uma nova debênture e aumentar sua liquidez.

(Por Paula Arend Laier)