Abertura da Paralimpíada foi festa para "mudar o olhar" sobre atletas com deficiência, diz imprensa francesa

A imprensa francesa desta quinta-feira (29) está nas nuvens após a grandiosa cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos. As capas dos principais jornais destacam momentos marcantes de um evento engajado, com um forte apelo em prol da representatividade e da inclusão.

"Uma cerimônia de abertura festiva no coração de Paris para mudar o olhar" diz a manchete do site do jornal Le Monde. O diário descreve o espetáculo dividido em 11 atos, com o objetivo de "deixar em evidência as ambiguidades de uma sociedade que se diz inclusiva, mas que pena para integrar as pessoas com deficiência", diz o diário.

O jornal Libération estampa sua capa com uma das cenas iniciais da cerimônia de abertura, com o nadador paralímpico francês Théo Curin no volante de um táxi decorado com as Phryges, as mascotes dos Jogos. "Pari 2024" é a manchete do diário, que faz um trocadilho com o nome da capital francesa e a palavra "pari", sem o s, que significa "aposta".

Segundo Libé, a Paralimpíada deve destacar também as dificuldades cotidianas que confrontam as pessoas com deficiência. O diário cita como exemplo "a vergonhosa inacessibilidade do metrô de Paris".

O jornal esportivo L'Equipe estampa sua capa com uma das cenas mais marcantes do evento: o momento em que a chama paralímpica foi acesa por cinco atletas franceses no balão instalado no Jardim das Tulherias, entre a Praça da Concórdia e o museu do Louvre. "Que a festa comece!", diz o diário esportivo, sem poupar elogios a uma cerimônia descrita como "uma chance de chacoalhar as mentalidades e o olhar sobre as deficiências".

Entrevistados pelo jornal, alguns esportistas paralímpicos aprovaram o espetáculo, descrito como "uma cerimônia que incomoda e interpela" pelo atleta francês Renaud Clerc. Segundo o ciclista Dorian Foulon, o espetáculo mostrou que, "apesar das diferenças, todo mundo pode fazer as mesmas coisas".

Rejeição de clichês

"Como todo mundo", aliás, é o título do editorial do jornal Le Parisien, que reforça o pedido dos esportistas paralímpicos de serem vistos e tratados como atletas de alto nível, rejeitando a etiqueta clichê de super-herói. "Vamos saudar os desempenhos, vamos torcer por eles como faríamos por quaisquer outros atletas, aplaudindo suas vitórias e até mesmo suas derrotas, porque elas também os fazem progredir", diz o texto. "É assim que devemos tratar as diferenças, que são formidáveis e nos darão novamente a felicidade dos Jogos", conclui.