5 maneiras de aliviar a dor nas costas sem precisar tomar remédio

Se existe algo democrático neste mundo é a dor nas costas: 85% das pessoas vão senti-la pelo menos uma vez na vida, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde). Os motivos são bem variados. Existe uma certa predisposição genética, sim. Mas idade, excesso de peso, má postura, esforços repetitivos e sedentarismo também influenciam.

É fácil perceber que a maioria dessas causas está relacionada ao estilo de vida moderno, com pessoas que passam o dia sentadas em frente a um computador, ou forçando o pescoço para baixo para olhar a tela smartphone.

E quando a dor bate, é difícil resistir aos analgésicos que estão à mão - mesmo que eles não tenham sido indicados por um médico. O alívio momentâneo não cura o problema, que pode virar crônico.

Então, qual a melhor solução para não sofrer com a dor nas costas? O primeiro passo é deixar o sedentarismo de lado. Temos uma musculatura muito importante na região abdominal, chamada core, que é responsável pela sustentação da coluna. Se fortalecer ali, o risco de incômodo é menor

E, se já tiver em tratamento por um problema ortopédico, você pode e deve procurar alternativas de alívio que não cabem em uma pílula. Nós listamos as vantagens de algumas delas:

1. Acupuntura

Oficialmente uma especialidade médica, a técnica com agulhas é indicada até para incômodos crônicos nas costas. Ela ajuda na liberação de endorfina pelo corpo (uma substância natural que combate à dor), relaxa os músculos e alivia a tensão do paciente, segundo especialistas. Geralmente, já se percebe uma grande melhora lá pela quinta sessão.

2. Osteopatia

A base da técnica é crença de que todos os sistemas do corpo estão integrados e precisam trabalhar em equilíbrio. Procura-se conhecer a história clínica e da dor de cada pessoa, além de se fazer avaliação postural, testes físicos e de mobilidade. O diagnóstico é individualizado.

O tratamento é feito com intervenção manual para reorganizar as estruturas do organismo. O objetivo não é eliminar a dor só na hora, mas a causa dela. E os resultados podem aparecer logo no primeiro encontro. A osteopatia não tem contraindicação e é recomendada para incômodos agudos e crônicos.

3. Massagem

Se o médico liberar, algumas técnicas disponíveis em spas e clínicas são um alívio certo! A massagem relaxa a musculatura das costas e o movimento das mãos ali estimula a circulação do sangue na região, o que acelera a recuperação em caso de lesão. Uma boa prévia com a terapeuta vai ajudá-la a acertar a mão. Alguns tipos de dor se beneficiam de mais pressão, outros exigem um toque mais leve. Tem que ser uma massagem, não tortura.

4. Pilates

Lembra a tal musculatura do core de que falamos acima? Poucas modalidades na academia focam tanto nele quanto o Pilates. Nele se trabalha com exercícios integrados que ativam a musculatura do core, fortalecem e alongam.

Aliás, o próprio Joseph Pilates disse que nós somos tão jovens quanto a flexibilidade de nossa coluna. Como ainda trabalha a consciência corporal, a técnica é excelente para melhorar a postura e prevenir dores nas costas. Mas mesmo quem já sente o incômodo pode participar das aulas com autorização do médico e com o instrutor adaptando tudo para as limitações de cada pessoa.

5. Ioga

Manter a boa postura é essencial para a técnica indiana, que aposta nisso para um equilíbrio energético do nosso corpo

Por isso, sentar-se corretamente e com o alinhamento correto vai ser uma das primeiras coisas que você vai aprender numa aula de ioga - antes mesmo de mantras e meditações.

Durante a prática, são feitas muitas posturas de alongamento - para frente e para trás - e de torção que reorganizam os espaços entre as vértebras. Isso alivia e previne incômodos nas costas. Sem contar que você termina a aula muito mais relaxado do que começou - e isso é um santo remédio para qualquer dor.

Fontes: Alexandre Fogaça Cristante e Edson Pudles, ortopedistas; Marília Funes, anestesiologista; Renata Mozzini, instrutora de ioga; Andressa Peters, educadora física e instrutora de Pilates; Samira Poliseli e Andréa Torres, fisioterapeutas.